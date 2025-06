Verschollenes PS5-Spiel ist zurück und kündigt neuen Release-Zeitraum an

Lange Zeit war es Still um Pragmata.

Dass letzte Mal, dass wir etwas Offizielles von Pragmata gehört oder gesehen haben, war im Juni 2023. Seitdem war es verdächtig still um das SciFi-Spiel. Auf der State of Play gab es nun endlich wieder ein Lebenszeichen in Form eines neuen Trailers und angepassten Release-Zeitraum.

Neuer Release: Irgendwann 2026

Hier seht ihr den neuen Trailer:

2:38 Pragmata: SciFi-Spiel zeigt sich in neuem Trailer

Autoplay

Alle neuen Spiele, Trailer und sonstige Neuigkeiten, die es auf der State of Play zu sehen gab, findet ihr in unserem Live-Ticker: