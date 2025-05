2020 wurde dieses PS5-Spiel angekündigt und gilt seitdem als verschollen - jetzt gibt es gute Nachrichten

Pragmata wurde angekündigt, verschoben und dann war es sehr lange sehr still um den vielversprechenden Titel.

Manche Spiele werden angekündigt, auf unbestimmte Zeit verschoben und dann mehr oder weniger klammheimlich eingestampft. Genau dieses Schicksal fürchten auch die potentiellen Pragmata-Fans, weil es so lange keine Neuigkeiten zum Spiel gab. Aber ein Insider kann uns jetzt zumindest ein bisschen beruhigen.

Nein, Pragmata wurde nicht eingestampft, sagt dieser Insider

Darum geht's: Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir noch darüber berichtet, dass Fans Pragmata auf ihrer Wunschliste wieder entdeckt und sich gefragt haben, was eigentlich aus dem vielversprechenden Spiel geworden ist. Jetzt gibt der Capcom-Insider Dusk Golem Entwarnung. Hier könnt ihr euch nochmal einen Pragmata-Trailer ansehen:

Was genau sagt der Insider? Auf die Frage hin, ob er womöglich auch etwas über die Entwicklung des Capcom-Titels Pragmata gehört habe, weil die Verschiebung ja nun auch schon zwei Jahre in der Vergangenheit liege und immer noch Funkstille herrsche, antwortet Dusk Golem aka AestheticGamer Folgendes:

"Nicht viel, aber Pragmata war vor ein paar Monaten immerhin noch definitiv in der Entwicklung, es wurde nicht eingestellt oder so etwas. Ich bin selbst super interessiert daran, ich habe ein Bauchgefühl, dass dabei etwas Besonderes herauskommen könnte."

Wie verlässlich sind die Infos? Ziemlich. Sie stammen zwar nicht aus einer offiziellen Quelle, aber Dusk Golem lag in der Vergangenheit immer wieder richtig mit seinen Vorhersagen über Resident Evil-Spiele. Er hat also wahrscheinlich echte Kontakte zu Capcom-Mitarbeitenden.

Aber das muss natürlich trotzdem nichts heißen: Seine Informationen sind bereits mehrere Monate alt und in so einer Zeitspanne kann sich alles mögliche ändern. Bis wir eine offizielle Ankündigung haben, solltet ihr euch also lieber nicht zu früh freuen.

Was war Pragmata nochmal genau? Bisher gibt es außer den relativ beeindruckend wirkenden Trailern noch ziemlich wenig Informationen über das Spiel an sich. Es setzt aber auf jeden Fall auf ein Sci-Fi-Setting und dreht sich um ein kleines Mädchen sowie eine Person in einer Art futuristischem Raumanzug. Die Story scheint auch auf Raumstationen und dem Mond zu spielen.

Und wann kommt das Spiel jetzt endlich? Das steht noch in den Sternen. Einerseits könnte man meinen, dass nach all den Jahren so langsam, aber sicher ein fertiges Spiel erscheinen müsste. Andererseits kann die lange Entwicklungszeit aber natürlich auch bedeuten, dass die komplette Entwicklung irgendwann über den Haufen geworfen und neu begonnen werden musste. Vielleicht erfahren wir ja diesen Sommer mehr.

