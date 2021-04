Videospiele auf Rezept könnten gegen die Auswirkungen von Covid-19 helfen

Eine Infektion mit dem Coronavirus kann das Gehirn dauerhaft beschädigen und die kognitiven Fähigkeiten einschränken. Ärzte testen momentan, ob verschreibungspflichtige Videospiele gegen diese Auswirkungen einer Infektion mit Covid-19 helfen können. Als Testobjekt dient Endeavor, das erste Videospiel auf Rezept.

Games trainieren das Gehirn

Bisher wurde Endeavor vor allem bei Kindern mit ADHS angewendet. Wie Neuropsychologe Faith Gunning in einem Interview verrät (via The Verge), ähneln die Symptome einiger Patienten, die dauerhaft unter den Folgen einer Corona-Infektion leiden denen von Menschen mit ADHS. Konkret geht es um eine geringe Aufmerksamkeitsspanne und Gedächtnisverlust.

"Wir glauben nicht, dass jeder, der eine Infektion mit COVID-19 hinter sich hat, auch kognitive Hilfe benötigt. Aber es existieren genügend Daten, die besagen, dass eine signifikante Zahl an Menschen, die unter COVID-19 leiden, kognitive Probleme bekommen werden."

Was ist Endeavor? Endeavor ist ein 3D-Spiel für Tablets, das sich in erster Linie an Kinder richtet. Tatsächlich wirkt der Titel auf den ersten Blick nicht viel anders als viele andere Vertreter des Genres. Allerdings soll Endeavor bei regelmäßigen Sessions die Konzentration fördern. Ein Effekt, den wir vermutlich bei vielen Spielen beobachten können.

Games sind nicht langweilig: Ob Videospiele bei kognitiven Einschränkungen durch Covid-19 besser helfen als herkömmliche Methoden, ist noch nicht klar. Aber laut Gunning sind sie "nicht langweilig", und das ist ein großer Vorteil, denn dadurch wird die Therapie von der breiten Masse deutlich besser angenommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Games keine beschränkte Ressource sind. Im Gegensatz zu Impfstoffen und Masken können sie beliebig verbreitet werden.

Hilfe durch Videospiele geht deutlich weiter

Natürlich beschränkt sich die Nützlichkeit von Videospielen in der Corona-Pandemie nicht nur auf ihre Auswirkungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten. Games helfen, uns zu vernetzen und mit Menschen im Austausch zu bleiben, auch wenn es nicht möglich ist, sie in Persona zu treffen. Und sie können Depressionen vorbeugen, wenn wir krank sind und das Bett nicht verlassen dürfen.

