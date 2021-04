Sonys Play at Home-Programm geht in die nächste Runde: Ab sofort könnt ihr euch Guerilla Games' Action-RPG Horizon Zero Dawn kostenlos für PS4 herunterladen. Dabei erhaltet ihr sogar die Complete Edition, heißt: Ihr könnt nicht nur das Hauptabenteuer, sondern auch den DLC The Frozen Wilds spielen.

Wo kann ich Horizon Zero Dawn gratis herunterladen? Aus dem PS Store. Gebt einfach den Spieletitel ein und das entsprechende Spiel müsste euch als kostenloser Download angezeigt werden.

Brauche ich PS Plus? Nein. Ein PS Plus-Abo benötigt ihr dafür nicht. Der Titel steht allen Spieler:innen mit einer PS4 offen.

Wie lange gibt es Horizon Zero Dawn kostenlos? Bis zum 15. Mai um 5 Uhr morgens (deutsche Zeit).

Darum solltet ihr Horizon Zero Dawn unbedingt spielen

Genre: Action-RPG

Action-RPG GamePro-Wertung: 90

Darum geht es in Horizon Zero Dawn: Das Open World-Spiel verschlägt uns in eine ferne Zukunft, in der Maschinen die Erde erobert haben. Menschen haben sich in primitiven Stämmen zusammengefunden und machen Jagd auf die mechanischen Bestien. Im Zentrum der Geschichte steht die junge Aloy, eine ausgestoßene Jägerin, die damit beauftragt wird, herauszufinden, was hinter einer neuen Bedrohung steckt, die die Maschinen noch gefährlicher wirken lässt.

Mehr Infos lest ihr im GamePro-Test zu Horizon Zero Dawn.

Darum geht es in The Frozen Wilds: Im Standalone-DLC verschlägt es Heldin Aloy in den kalten Norden der Spielwelt, wo eine neue, noch gefährlichere Bedrohung den dort ansässigen Stamm der Banuk heimsucht. In der rund zehn Stunden langen Erweiterung gehen wir nicht nur neuen Story-Quests nach, um gegen diese neue Bedrohung anzukämpfen, sondern schlagen uns auch mit neuen Gegnertypen herum, unter anderem Maschinen-Bären mit frostigen Eiskräften.

Und hier findet ihr unseren Test zum DLC The Frozen Wilds.

Das ist das Besondere an HZD: Der große Star von Horizon Zero Dawn ist die wunderschöne post-postapokalyptische Spielwelt, die wohl einen der faszinierendsten und besten Gegnertypen überhaupt beherbergt: Die Maschinenwesen, die uns mit ihrem metallischen Gekreische und ihren bedrohlichen Panzerungen schon beim Anschauen Angst einjagen.

Die Kämpfe gegen Aloys Robo-Feinde verlangen nicht nur Reaktionsgeschick beim Ausweichen und Zielvermögen beim Bogenschießen, sondern vor allem taktisches Gespür, was die Auseinandersetzungen wunderbar abwechslungsreich und aufregend macht. Denn: Aloy ist nicht übermächtig und wir müssen ihr gesamtes Repertoire an Pfeil- und Fallentypen klug einsetzen, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen.

Noch mehr Eindrücke vom Spiel verschafft euch der Gameplay-Trailer:

Habt ihr schon die anderen 9 Gratis-Spiele des Play at Home-Programms?

Neben HZD könnt ihr euch neun weitere kostenlose Spiele für die PS4 herunterladen, die Sony bereits seit Ende März im Rahmen des Play at Home Programms anbietet:

Wie lange sind die Spiele erhältlich? Nur noch wenige Tage. Bis zum 23. April 2021 um 5 Uhr morgens (deutsche Zeit) könnt ihr alle Spiele der obigen Liste aus dem PS Store herunterladen. Welche drei Titel von Play at Home sich besonders lohnen, erklären wir in einem weiteren GamePro-Artikel.