Im September erwarten uns 10 der besten Gaming-Tage des Jahres - und trotzdem hab ich Angst davor

Im September geht es mit Onimusha: Way of the Sword, Control 2, und noch so einigen weiteren Spielen rund!

Wenn ich mir den Release-Kalender für die nächste Jahreshälfte so anschaue, dann realisiere ich, dass offenbar mehr Entwickler und Publisher "Angst" vor GTA 6 (Release: 19. November 2026) haben, als mir zuvor bewusst war. Gerade der kommende September hat sich nach der State of Play-Ausgabe vom 02. Juni 2026 noch einmal ordentlich gefüllt.



Das lässt mein Gaming-Herz höher schlagen – aber aus zweierlei Gründen: Zum einen, weil ich mich freue. Und zum anderen, weil ich jetzt ein wenig Angst habe!

Diese großen Spiele erwarten uns im September 2026

1:23 Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Reihe seit 2006

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Aber schauen wir uns doch erst einmal an, was der September 2026 alles zu bieten hat:

FOMO lässt grüßen

Nach Ruhe vor dem großen GTA 6-Sturm am 19. November sieht das für mich nicht aus, hier kommt eine ordentliche Release-Welle auf uns zu, die es in sich hat. Gerade vom 10. bis zum 25. September erwartet uns eine intensive Gaming-Woche und ich frage mich: Wie soll ich das alles zocken?

Als großer Onimusha: Dawn of Dreams-Fan habe ich besonders Bock auf Onimusha: Way of the Sword, das mich im feudalen Japan auf Yokai-Jagd schickt und laut Capcom einer der umfangreichsten Ableger der Seriengeschichte werden soll.

Und hey, als Person, die Marvel's Spider-Man (2) und Insomniac Games richtig feiert, kann ich Wolverine am 15. September natürlich ebenfalls nicht links liegen lassen. Dune Awakening, das eine Woche später für PS5 erscheint, sieht ebenfalls klasse aus und — AHHH!

So schön der September im Gaming-Kalender auch aussieht, ein wenig FOMO (Fear of Missing Out, aka die Angst, etwas zu verpassen) bekomme ich eben doch. Denn irgendeinen Titel – oder realistisch betrachtet sogar mehrere Titel – muss ich am Ende wohl hintenüber fallen lassen, wenn ich noch essen, trinken und zum Sport will.

So ist das eben, ein echtes Luxusproblem.

Die Party geht weiter: Summer Game Fest und Xbox Games Showcase finden bald statt

In den nächsten Tagen dürften übrigens noch weitere Termine in unseren Videospiel-Release-Kalender flattern.

Am 05. Juni 2026 ab 23 Uhr deutscher Zeit findet das alljährliche Summer Game Fest statt, gefolgt von der Wholesome Direct am 06. Juni um 18 Uhr und dem großen Xbox Games Showcase, der am Sonntag, dem 07. Juni um 19 Uhr über die Bühne geht.

Mehr zum Thema Summer Game Fest im Juni 2026: Alle bislang bestätigten Sommer-Showcases mit Terminen und deutscher Uhrzeit in der Übersicht von Tobias Veltin

Gerüchten zufolge soll am 09. Juni 2026 außerdem eine frische Nintendo Direct-Ausgabe stattfinden, bestätigt ist das aber noch nicht.

Alle Termine zu den wichtigsten Shows rund um das Summer Game Fest findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Und jetzt einmal kräftig ein- und ausatmen bitte. Was ist euer Must-Play-Spiel im September?