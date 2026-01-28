Neues Witcher-Spiel verkürzt die Wartezeit auf Witcher 4 – und es ist ein ungewöhnliches Spin-off

Mit einem einfachen Wisch nach rechts oder links entscheidet ihr über Leben und Tod.

Stephan Zielke
28.01.2026 | 11:05 Uhr

In dieser Geschichte ist zwar Geralt immer noch der Held, aber erzählt wird die von Rittersporn im Cartoon-Look. In dieser Geschichte ist zwar Geralt immer noch der Held, aber erzählt wird die von Rittersporn im Cartoon-Look.

Auf handfeste Neuigkeiten zu The Witcher 4 müssen Fans wohl noch eine Weile warten. Dafür gibt es dieses Jahr zumindest ein kleines Spin-off, das die Welt des Hexers aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet: Reigns: The Witcher.

Geschichten erzählen statt Monster jagen

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit von CD Projekt Red, Nerial und Devolver Digital und setzt auf ein deutlich reduzierteres Konzept als die Hauptreihe. Statt Monsterjagd und Open World steht hier eine erzählerische Spielmechanik im Mittelpunkt, die Fans der Reigns-Reihe bereits kennen.

Video starten 1:00 Reigns The Witcher - Reveal Trailer

In Reigns: The Witcher schlüpft ihr nicht in die Rolle von Geralt, sondern in die von Rittersporn. Als Barde erzählt ihr abendfüllende Geschichten über die Taten des Hexers – und entscheidet per Kartenwahl, welchen Verlauf diese nehmen.

Das Grundprinzip erinnert an ein Choose-your-own-Adventure-Buch: Jede Entscheidung wird per Wisch nach links oder rechts getroffen und hat unmittelbare Konsequenzen. Ziel ist es, eine möglichst packende Geschichte zu erzählen, ohne Geralt dabei allzu früh ins Gras beißen zu lassen.

Bewährtes Reigns-Prinzip mit Witcher-Twist

Reigns: The Witcher ist bereits der sechste Teil der Reigns-Reihe, die seit Jahren auf dasselbe Grundkonzept setzt, es aber thematisch immer wieder neu interpretiert. Neben einem Ableger zu Game of Thrones gibt es etwa auch ein Reigns-Spiel, das von der chinesischen Three-Kingdoms-Epoche inspiriert ist – vielen bekannt aus Titeln wie Dynasty Warriors.

Auch im Witcher-Ableger bleibt das Prinzip gleich, wird aber um bekannte Fraktionen, Figuren und moralische Konflikte aus dem Witcher-Universum erweitert. Menschen, Nichtmenschen, Zauberer und Monster wollen berücksichtigt werden, was die Entscheidungen schnell komplexer macht, als es die simple Steuerung vermuten lässt.

Kurz, zugänglich, aber mit Wiederspielwert

Trotz der minimalistischen Präsentation steckt überraschend viel Strategie im Spiel. Neue Karten, alternative Szenarien und unterschiedliche Enden sorgen dafür, dass sich mehrere Durchläufe lohnen – auch wenn sich der Ablauf bewusst wiederholt.

Reigns: The Witcher erscheint am 25. Februar für PC und Mobile und richtet sich vor allem an Fans, die Lust auf eine ungewöhnliche, erzählerische Abwechslung im Witcher-Universum haben.

Reizt euch so ein erzählerisches Spin-off – oder wartet ihr lieber auf das nächste große Witcher-Abenteuer?

