Möglicher The Witcher 3-DLC soll uns in komplett neues Gebiet schicken - und es ist ganz anders als alle Witcher-Areale zuvor

IGN Polen habe "schon vor Jahren" von einer neuen The Witcher 3-Erweiterung gehört. Diese führt angeblich ein neues Gebiet ein.

Linda Sprenger
09.01.2026 | 10:38 Uhr

Die Gerüchte rundum einen möglichen dritten Story-DLC für CD Projekt REDs Rollenspiel-Hit The Witcher 3: Wild Hunt ebben nicht ab. Nachdem wir zu Weihnachten über eine durchaus vielversprechende Analysten-Aussage zur gemunkelten Erweiterung berichtet hatten, macht uns nun die polnische Sparte von IGN zusätzlich Hoffnung. Demnach plane CD Projekt (oder habe damit geplant), Geralt in ein komplett neues Gebiet zu schicken.

Erkunden wir in einem möglichen 3. The Witcher 3-DLC "Zerrikania"?

Was sagt IGN Polen jetzt? Wie die Website berichtet, habe man bereits vor Jahren davon gehört, dass CD Projekt eine weitere Story-Erweiterung für das Fantasy-RPG rundum den grummeligen Hexer plane. Spannend dabei: Wie auch The Witcher 3: Blood and Wine soll uns die gemunkelte Erweiterung ein neues Areal fernab des eisigen Nordens erkunden lassen, nämlich Zerrikania:

Damals erreichten uns Signale, dass das Team von einer ganz anderen Richtung als dem eisigen Norden fasziniert war. Vieles deutete darauf hin, dass die Entwickler großes Interesse daran haben, Zerrikania zu erkunden.

Video starten 10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Zerrikania klingt als mögliches Areal tatsächlich sehr vielversprechend. Das Gebiet befindet sich östlich der Nördlichen Königreiche und zeichnet sich durch Gebirge, Wüsten aber auch Regenwälder mit saftig grünen Pflanzen aus, in denen Schlangen oder Tiger hausen.

Wobei diese Tiere bei Weitem nicht die gefährlichsten Bewohner Zerrikanias sind. Auch giftige Basilisken und riesige Spinnen sollen hier ihr Unwesen treiben (via Witcher.fandom).

Aber wie immer gilt: Genießt diese Angaben mit höchster Vorsicht. Das polnische Entwicklerstudio von CD Projekt RED kann seine Pläne schon längst wieder geändert haben. Das sagt auch IGN Polen selbst: "Die internen Pläne des Studios haben sich möglicherweise mehrfach geändert, und der Ordner mit der Bezeichnung 'Zerrikania' könnte durch einen mit der Bezeichnung 'Kovir' oder etwas ganz anderem ersetzt worden sein", heißt es.

Im Juni 2025 ging aus einer Video-Postcast-Folge (ab Minute 41:50) des polnischen YouTubers Remigiusz Maciaszek übrigens hervor, dass nicht CD Projekt RED selbst, sondern das Studio Fool's Theory an dem dritten DLC für The Witcher 3 arbeite. Aber auch hierbei handelt es sich natürlich nur um ein Gerücht.

CD Projekt arbeitet gerade bekanntlich fleißig an The Witcher 4. Wann Ciris Rollenspiel-Abenteuer erscheint, ist aber nach wie vor unklar.

Welche Art von Gebiet würdet ihr euch für einen möglichen weiteren The Witcher 3-DLC wünschen?

