Warzone 2 Kommt definitiv 2022, aber ihr könnt nichts aus Warzone mitnehmen

Activision will dieses Jahr nicht nur Call of Duty Modern Warfare 2 veröffentlichen, sondern auch das neue Warzone. Das hört zumindest bislang auf den Namen Warzone 2.0 und wurde für einen Release in 2022 bestätigt. Genauer gesagt soll es kurz nach Modern Warfare 2 veröffentlicht werden. Aber das ist noch nicht alles, was wir jetzt über das neue Battle Royale wissen. Geplant ist nämlich, ein komplett neues Inventar mit neuen Camos und so weiter einzuführen, ihr könnt also nichts aus dem ersten Warzone übertragen.

Warzone 2 erscheint kurz nach CoD Modern Warfare 2

Es hagelt Ankündigungen: Bei Call of Duty ist einiges los und da kommt noch mehr. Der diesjährige Ableger Modern Warfare 2 (nicht zu verwechseln mit Modern Warfare 2!) hat jetzt nämlich nicht nur einen offiziellen Release-Termin, auch die Kampagne wurde bereits mit viel Brimborium enthüllt. Hier könnt ihr euch einen ersten Trailer dazu ansehen:

Alles, was es bisher zu Modern Warfare 2 an Infos gibt, findet ihr in unserer großen GamePro-Preview zum nächsten CoD:

Was wissen wir bislang über Warzone 2? Aber auch zum Battle Royale-Ableger wurden jetzt einige Details bekannt gegeben, die neu sind. Da wäre zum einen der Release-Zeitraum, der jetzt enger eingegrenzt wurde. Die Gerüchte, dass sich Warzone 2 auf 2023 verschiebt, scheinen (noch) nicht zu stimmen. Abgesehen davon gibt es wohl komplett vom Erstling getrennte Inhalte, Fortschritte, Inventare und so weiter (via: offizielle Call of Duty-Seite).

Release-Zeitraum: Laut dem offiziellen Twitter-Kanal von Call of Duty erscheint Warzone 2.0 "kurz nach dem Launch" von Modern Warfare 2.

Laut dem offiziellen Twitter-Kanal von Call of Duty erscheint Warzone 2.0 "kurz nach dem Launch" von Modern Warfare 2. Getrennter Fortschritt: Das alte und das neue Warzone werden nicht zusammengeführt, es gibt neuen Content, neue Fortschritts-Systeme und ein getrenntes Inventar. Das heißt, dass ihr euch von euren heißgeliebten Skins und Camos trennen müsst, aber neue erspielen könnt.

Das alte und das neue Warzone werden nicht zusammengeführt, es gibt neuen Content, neue Fortschritts-Systeme und ein getrenntes Inventar. Das heißt, dass ihr euch von euren heißgeliebten Skins und Camos trennen müsst, aber neue erspielen könnt. Gemeinsame Engine: Modern Warfare 2 und Warzone 2 sollen sich dieselbe Grafik-Engine teilen, was für mehr Einheitlichkeit sorgt.

Modern Warfare 2 und Warzone 2 sollen sich dieselbe Grafik-Engine teilen, was für mehr Einheitlichkeit sorgt. Altes Warzone läuft weiter: Das bisherige CoD Warzone soll als separate Erfahrung weiter geführt werden und auch neue Fortschritts-Möglichkeiten erhalten.

Das bisherige soll als separate Erfahrung weiter geführt werden und auch neue Fortschritts-Möglichkeiten erhalten. Mobile-Warzone kommt auch: Aller guten Dinge sind drei und dementsprechend erscheint auch für iOS und Android noch ein eigenes Warzone-Spiel.

Aller guten Dinge sind drei und dementsprechend erscheint auch für iOS und Android noch ein eigenes Warzone-Spiel. Ricochet Anti-Cheat soll sowohl im neuen Call of Duty Modern Warfare 2 als auch in Warzone 2.0 direkt zum Launch zum Einsatz kommen.

Neuer Sandkasten-Modus? Noch im Dunklen bleibt ein weiterer Call of Duty-Modus, der irgendwann demnächst noch detailliert enthüllt werden soll. Genaueres wissen wir noch nicht, aber es klingt danach, als könnte es sich dabei um eine Art PvPvE-Shootervariante à la Tarkov oder Hunt: Showdown handeln. Um so einen Call of Duty-Modus gab es immer wieder Gerüchte und nun könnte er womöglich zu Warzone 2 oder Modern Warfare 2 gehören.

