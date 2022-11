Warzone 2: Der neue DMZ-Modus lässt mich ganz hibbelig auf den Release warten

Wenn am 16. November das von vielen heiß ersehnte Warzone 2 an den Start geht, werde auch ich mich sofort in die Schlachten auf der neuen Map Al Mazrah stürzen. Um ehrlich zu sein, merke ich jetzt schon, wie es mich in den Fingern juckt und wie gespannt ich auf die diversen Neuerungen wie das überarbeitete Gulag oder die neue Karte bin.

Das Kuriose daran: Ich bin eigentlich gar nicht der allergrößte Fan des ersten Warzone gewesen. Zwar begleitete ich den Free2Play-Titel nach dem Start im März 2020 eine ganze Weile und hatte bei meinen Partien darin auch stets eine Menge Spaß, allerdings wurde mir das Prinzip trotz zahlreicher Anpassungen, neuer Maps und Co. mit der Zeit etwas zu langweilig, weswegen ich bei Warzone nicht so lange am Ball blieb wie manche Kolleg*innen.

Dem Release von Warzone 2 fiebere ich jetzt aber trotzdem schon nahezu hibbelig entgegen. Und das mag sicherlich daran liegen, dass ich nach langer Battle Royale-Pause jetzt tatsächlich mal wieder richtig Lust auf so eine Art von Spiel habe. Der Hauptgrund ist allerdings ein anderer und hört auf den Namen "DMZ".

Rein, aber wann wieder raus?

Das ist der neue große Modus in Warzone 2 und wird von Activision ziemlich ungelenk als "offener, narrativer Extraktionsmodus" beschrieben. Konkret heißt das, dass ich alleine oder mit einem kleinen Trupp auf Al Mazrah lande und dort größere Haupt- und Nebenmissionen absolviere, dafür Loot sammle und selbst entscheiden kann, wann ich mich von der Map wieder verdünnisiere.

Für Spannung sorgen neben menschlichen Gegner-Teams dabei auch KI-Soldaten, außerdem spielt Crafting in DMZ wohl eine nicht unwichtige Rolle. Alle wichtigen Infos zum Modus lest ihr in unserem separaten Artikel:

Das grundsätzliche Prinzip ist nicht neu, denn auch der PC-Hit Escape From Tarkov setzt auf ähnliche Gameplay-Komponenten. Da ich genau über dieses Spiel bislang nur Gutes gehört, aber selbst keine wirklichen Erfahrungen damit gemacht habe, bin ich äußerst gespannt, wie sich DMZ letztendlich spielt und wie der “CoD-Take” dazu aussieht.

Denn jedes einzelne bislang enthüllte Element spricht mich persönlich enorm an, insbesondere das "Risk-Reward"-Prinzip. Wie lange will ich auf der Karte unterwegs sein, was riskiere ich für welche Mission etc., sind Fragen, die DMZ enorm spannend machen könnten.

Die Hoffnung auf ein bisschen Dark Zone

Die gleichen Überlegungen und Nervenkitzel habe ich übrigens schon in der Dark Zone aus den Division-Spielen extrem geschätzt, bei DMZ erhoffe ich mir zumindest leichte Anflüge davon. Mal ganz davon abgesehen natürlich, dass hier sicherlich der Reiz des "Neuen" hinzukommt – für Call of Duty-Verhältnisse natürlich. Denn auch mit Warzone betrat Activision damals schließlich schon vermeintlich ausgetretene Battle Royale-Pfade, machte seine Interpretation davon aber trotzdem zu etwas ganz Besonderem.

Ob DMZ ein ähnlicher Erfolg wird, bleibt natürlich abzuwarten, der Modus startet zunächst ja erstmal in einer Art "Beta-Modus". Trotzdem klingt alles daran ziemlich spannend und interessant. Und sorgt dafür, dass ich am 16. November um 19 Uhr vermutlich im Warzone 2-Menü zuerst die DMZ-Option wählen werde – und nicht den klassischen Battle Royale.

Wie geht es euch: Freut ihr euch wie ich auf DMZ oder seid ihr erstmal skeptisch?