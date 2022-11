DMZ in Warzone 2: Erste offizielle Infos zur Tarkov- und Hunt-Alternative veröffentlicht

Bei DMZ handelt es sich um einen neuen Modus in CoD Warzone 2, der an Spiele wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown erinnert. Erste offizielle Infos haben Infinity Ward und Activision jetzt endlich, wenige Tage vor dem Release von Warzone 2, mit uns geteilt. Der Leak stellt sich also als wahr heraus.

Das ist der DMZ-Modus in Warzone 2

Bei dem Extraktionsmodus handelt es sich um eine völlig neue Warzone-Erfahrung, die parallel zu den klassischen Battle Royale-Matches existiert. Im offiziellen Blogeintrag wird DMZ als “offener, narrativer Extraktionsmodus” bezeichnet, “in dem Operator-Trupps freie Hand haben, um fraktionsbasierte Missionen abzuschließen”.

Kurzum: Ihr kämpft in einer Open World (scheinbar Al Mazrah) alleine oder zusammen mit eurem Team gegen KI-Gegner sowie menschliche Feinde. Währenddessen sucht ihr nach hilfreichem Loot, um eure Haupt- als auch Nebenmissionen zu erfüllen, die auch mit einer Geschichte zusammenhängen sollen. Erfolgreich seid ihr am Ende nur, wenn ihr es nach euren Missionen wieder lebend aus dem Gebiet heraus schafft.

In DMZ ist noch mehr Taktik gefragt, was durch das neue Rucksack-System nochmal verstärkt wird. Mit diesem könnt ihr aus gesammelten Ressourcen neue nützliche Items wie Minen bauen.

Was bedeutet die Abkürzung DMZ überhaupt? DMZ ist die Abkürzung für “Demilitarized Zone”, also ein neutrales Gebiet.

Weitere Informationen zu DMZ sollen kurz vor Release von Warzone 2 folgen. Eine komplette Übersicht mit den wichtigsten Infos zum Launch, beispielsweise zu neuen Features und dem Preload, findet ihr im folgenden Artikel:

Am 16. November 2022 geht es mit Call of Duty Warzone 2 endlich los. Warzone 1 wird aber nicht abgeschaltet, sondern in Warzone Caldera umbenannt und kann nach einer Server-Pause und einigen Anpassungen weiterhin gespielt werden. Währenddessen startet mit dem Warzone 2-Launch auch Season 1 in Modern Warfare 2.

Was haltet ihr vom DMZ-Modus? Freut ihr euch darauf und glaubt ihr, dass er gegen die Konkurrenz bestehen kann?