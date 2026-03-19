"Ich bin ein Feigling": Ruffy-Schauspieler Inaki Godoy hat sich nicht getraut, den Strohhut vom One Piece-Set mitzunehmen

Der Strohhut-Cast verrät, was sie jeweils vom One Piece-Set haben mitgehen lassen. Ruffy ging dabei leer aus.

Samara Summer
19.03.2026 | 19:01 Uhr

Mit diesem Strohhut läuft Godoy nicht privat herum. Zumindest noch nicht. (Bild: Netflix) Mit diesem Strohhut läuft Godoy nicht privat herum. Zumindest noch nicht. (Bild: Netflix)

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Nach der gerade erschienenen zweiten One Piece Live Action-Staffel plaudert der Cast in diversen Interviews und Talks aus dem Nähkästchen und hat jede Menge witzige oder berührende Anekdoten im Gepäck. In die erste Kategorie fällt ein Gespräch darüber, was die einzelnen Personen vom Set mitgehen haben lassen – oder eben auch nicht, so wie im Fall von Ruffy-Darsteller Inaki Godoy.

Von wegen Pirat: Ruffy-Schauspieler wagt es nicht, ein Andenken zu behalten

Godoy sitzt gemeinsam mit Sanji-Schauspieler Taz Skylar vor der Kamera, als die beiden gefragt werden, ob sie etwas vom Dreh mitgenommen haben. Während Skylar gleich mit einer ganzen Auflistung auspackt, macht Godoy nur große Augen und kann es nicht fassen. Er selbst gesteht nämlich, dass er sich nicht mal getraut hat, einen Strohhut einzusacken.

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Als Skylar ihn fragt, warum, antwortet er:

Weil ich ein Feigling bin. Ich dachte, ich bekomme Ärger, wenn ich einen der Strohhüte nehme.

Skylar meint daraufhin, er hätte doch sagen können, dass er Ruffy ist und ihm ein Hut zusteht, aber Godoy wusste nicht so recht. Er meint, dass er das womöglich nachholen wird, wenn die ganze Serie abgedreht ist: "Vielleicht nehme ich dann einen Strohhut als kleine Trophäe."

Weiteres witziges Detail: Immerhin wollte Inaki in Staffel 1 sein Wanted-Poster mitnehmen, er hat es allerdings verloren.

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Falls ihr wissen wollt, was Skylar dagegen alles in Staffel 1 mitgenommen und teilweise sogar verschenkt hat, findet ihr die Antwort hier. Auf der dritten Seite verraten wir euch außerdem, was Mackenyu (Zorro) und Emily Rudd (Nami) vom Set zu Hause als Deko nutzen.

Die Live Action Adaption zu One Piece ist am 10. März exklusiv auf Netflix erschienen und hat sowohl altbekannte Charaktere zurückgebracht als auch wichtige Neuzugänge eingeführt. Sie umfasst 8 Episoden.

Was hättet ihr an der Stelle des Casts am liebsten als Souvenir am Set einbehalten? Könnt ihr Godoy verstehen oder seht ihr es eher wie Skylar?

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