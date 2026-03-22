One Piece: Zorro-Schauspieler verrät das geheime Hobby des Schwertkämpfers - Fans kennen es bereits aus einer Filler-Folge des Animes

Auch Zorro muss sich hin und wieder entspannen. Neben Nickerchen ist dafür natürlich ein Hobby perfekt geeignet. (© Netflix)

Dass die Live-Action-Serie zu One Piece so gut ankommt, liegt nicht zuletzt an den Schauspieler*innen der Strohhut-Bande. Die stecken nämlich nicht nur viel Herzblut in ihre Rollen, sondern zeigen auch immer wieder, wie gut sie ihre Charaktere kennen.



Zorro-Darsteller Mackenyu hat etwa auf die Frage nach dem geheimen Hobby seines Charakters eine unerwartete aber passende Antwort parat.

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Zum Release der zweiten Staffel kommt der Cast von One Piece mal wieder für allerhand Interviews zusammen (via Entertainment Weekly). Dabei fällt auch die Frage, was wohl das geheime Hobby von Zorro wäre, wenn er eines hätte.

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Co-Star Jacob Gibson, der in der Serie Lysop spielt, hat hier direkt einen Vorschlag parat: Stricken! Seine Begründung dahinter ist, dass Mackenyu wohl selbst den Pulli gestrickt hat, den er im Interview trägt.

Der Zorro-Darsteller selbst sieht das aber offensichtlich etwas anders. Nachdem er ein wenig nachgedacht hat, fällt seine Wahl auf etwas, was die meisten wohl eher als Job denn als Hobby bezeichnen würden:

"Ein Babysitter. Wenn er sich um jemanden kümmern muss, dann wird er das tun. Er wird dieses Baby um jeden Preis beschützen."

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Jacob Gibson wirft hier scherzhaft ein, dass Zorro quasi "Baby Security" wäre, was auch Mackenyu direkt als neue Antwort auf die Frage akzeptiert.

Die Community feiert diese Aussage in den Kommentaren nicht nur, weil sie so putzig ist – sie zeigt auch, wie gut der Zorro-Schauspieler sich mit der Anime-Vorlage auskennt.

Tatsächlich gibt es im Anime nämlich eine Filler-Episode im Water 7-Arc, in der genau das passiert. In Folge 318 mit dem passenden Titel "Zorros neue Familie" wird Zorro von zwei Kids ausgetrickst und muss ihrer Familie unter anderem beim Babysitten von drei Kleinkindern helfen – auch wenn er hier mehrmals versucht, sich aus dem Staub zu machen.

Für Fans wie User naneun_ale zählt das trotzdem als Beweis, dass der Darsteller einfach perfekt zum Charakter passt: "Mackenyu kennt seine Lore SO GUT. ER WEIß DAS!!!"

Was denkt ihr: Was wäre Zorros geheimes Hobby?