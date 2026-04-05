Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine

Immerhin: LEGO steht hier anders als bei den allerersten Steinen schon einmal auf der Verpackung. (Bild: LEGO Group Archives)

Heutzutage ist LEGO wohl zweifelsohne der größte Klemmbaustein-Hersteller der Welt. Das war aber nicht immer so. Ursprünglich begann die dänische Firma nämlich 1932 als Holzspielzeughersteller. Die bekannten LEGO-Steine kamen erst viele Jahre später. Welches dabei wirklich das allererste LEGO-Set ist, ist eine etwas komplizierte Frage.

Das allererste LEGO-Set – je nach Definition

Stellt man schlicht die Frage, welches das erste Klemmbaustein-Set von LEGO war, ist die Antwort deutlich simpler. 1949 stellten die LEGO-Manufakturen nämlich die ersten Plastiksteine her, die damals noch "Automatic Binding Bricks" genannt wurden. Sie wurden ausschließlich in Dänemark verkauft. (via LEGO.com)

0:39 LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor

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1951 wurde der Name Automatic Binding Bricks dann mit LEGO Mursten (übersetzt also LEGO Bausteine) ergänzt und ab 1953 sogar ersetzt. Von da an taucht der Name LEGO auch auf allen Steinen auf.

Die Automatic Binding Bricks sind allerdings eher ein freies Baublock-System. Ein richtiges "Set", wie wir es heute kennen, sind sie also je nach Definition noch nicht.

Das waren die ersten Klemmbausteine von LEGO. (Bild: LEGO)

Das entstand erst 1955 mit der Entwicklung des "LEGO System in Play". Der grundlegende Gedanke dahinter ist, dass alle LEGO-Teile jederzeit zusammenpassen sollen, egal wie alt oder neu die Steine sind. Umgesetzt wurde das System erstmals mit der Produktlinie "Town Plan no. 1".

Zu den Produkten gehörten auch Häuser, die sich allerdings nicht als ein Set kaufen ließen, sondern aus Boxen mit Einzelteilen zusammengesetzt werden konnten. Als erstes Set wird daher gemeinhin von vielen die Garage "Garage, komplet" (Produktnummer 1236) gewertet.

So sah die Packung des LEGO-Sets damals aus. (Bild: LEGO Group Archives)

Übrigens haben sowohl die Automatic Binding Bricks als auch die Garage noch einen wichtigen Unterschied zu den LEGOs, wie wir sie heute kennen.

Es sind nämlich eigentlich noch keine klassischen Klemmbausteine. Zwar sind die Noppen auf der Oberseite bereits vorhanden, aber die Unterseite ist komplett hohl. Entsprechend lassen sich die Steine zwar ineinander stecken, halten aber nicht sehr fest.

Erst 1958 patentierte LEGO das "stud and tube" (zu Deutsch etwa Noppen und Röhren) Stecksystem, das die Steine ziemlich fest miteinander verbindet. Von da an existierten also tatsächlich die LEGO-Steine, die wir bis heute kennen.

Welche Voraussetzungen müssen eurer Meinung nach erfüllt sein, damit ein LEGO-Set auch als LEGO-Set durchgeht?