Was spielt ihr, wenn es euch nicht gut geht?

Dass Spiele unserer mentalen Gesundheit helfen können, ist schon lange keine Neuigkeit mehr. Videospiele können uns glücklich machen, ablenken oder einfach die Entspannung und den Ausweg aus dem Alltag bieten, den wir gerade brauchen. Sie helfen uns, wenn wir innerlich nicht im Gleichgewicht sind.

Wir fühlen uns in Videospielcharaktere ein, lernen gemeinsam mit ihnen, überwinden Hindernisse. Sie spenden uns Trost oder bringen uns zum Lachen, manchmal wachsen sie uns so ans Herz, dass wir sie wie eine*n Freund*in betrachten.

Was sind eure Spieleempfehlungen?

Doch was sind genau diese Spiele, die in dunklen Zeiten helfen? Genau das wollen wir von euch wissen. Schreibt uns dafür in die Kommentare, welche Spiele euch helfen, wenn euer Herz schwer ist.

Erzählt uns, zu welchen Spielen ihr zurückkehrt, wenn das Leben gerade härter ist und was euch guttut. Welche Spiele haben euch über schwierige Lebensabschnitte hinweg geholfen? Welche bereiten euch ein warmes Gefühl im Bauch? Bei welchen Spielen könnt ihr abschalten und den ganzen Stress und eure Sorgen zumindest für ein Weilchen hinter euch lassen?

Schreibt es uns in die Kommentare. Aus euren Antworten (oder je nach Masse einer Auswahl davon) erstellen wir dann zeitnah einen Empfehlungsartikel.

5:18 Spaß ohne Geballer - Fünf Spiele, die glücklich machen - ganz ohne Gewalt - Fünf Spiele, die glücklich machen - ganz ohne Gewalt

Mehr Infos, Interviews und Co. zu Mental Health

Den Themenkomplex Mental Health und Gaming haben wir bereits aus verschiedenen Blickwinkeln über all unsere drei Websites beleuchtet. Im Folgenden listen wir euch einige Beispiele auf:

Bei GameStar Talk haben Micha und Rae mit Psychologin Jolina Bering darüber gesprochen, wie (und wie nicht) Spiele unsere geistige Gesundheit beeinflussen und was für populäre Irrtümer es über psychische Erkrankungen gibt:

Bei GamePro veranstaltete die gesamte Redaktion letztes Jahr eine fantastische Themenwoche rund um das Thema mentale Gesundheit. Dort lest ihr sehr persönliche Texte, von einzelnen Redaktionsmitgliedern, die über ihre eigenen Depressionen und mentalen Probleme schreiben, findet Spieleempfehlungen, die sich explizit mit Mental Health befassen und erfahrt, wie Menschen mit Zwangserkrankungen Spiele erleben:

Mehr zum Thema Spielen mit Zwangserkrankungen: Wenn Inventarmanagement schlimmer ist als jeder Bosskampf von Nina Kiel

Gaming kämpft immer noch an einigen Ecken und Enden mit Vorurteilen und Missverständnissen. MeinMMO hat mit Sandra Friedrichs gesprochen. Friedrichs nahm 2023 an der Wahl zur Miss Germany teil, ein Wettbewerb um Frauen nicht als Schönheitsikonen, sondern als Vorbilder auszeichnen.

Sie will Gaming noch stärker in den Fokus rücken und es mit dem Thema mentale Gesundheit verbinden. Im Interview spricht sie darüber, wie Gaming ihr geholfen hat, Themen wie Essstörung und Mobbing zu verarbeiten.

Jetzt seid ihr gefragt!

Wie bereits oben im Text erwähnt, suchen wir jetzt eure Spieleempfehlungen. Was spielt ihr, wenn es euch nicht gut geht? Welche Spiele haben euch über schwierige Zeiten hinweg geholfen und welche Spiele lösen Glücksgefühle und Zufriedenheit bei euch aus? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten!