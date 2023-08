Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen ein schickes, neues Soulslike mit Bloodborne-Charme

Bei diesem Spiel kommen Bloodborne-Vibes auf.

Ihr Lieben, wir starten nicht in irgendein Wochenende, sondern in das gamescom-Wochenende. Einige von euch werden also bestimmt die heimische Couch gegen die Messehallen in Köln tauschen. Wir sind schon wieder aus Köln zurück, um euch mit frischen Eindrücken zu versorgen.

Zunächst verraten wir euch aber erst mal, was wir an den freien Tagen zocken. Verratet uns in den Kommentaren unbedingt, was bei euch auf dem Spielplan steht!

Das spielt die GamePro-Redaktion

Ein Spiele-Genre dominiert bei uns auch an diesem Wochenende ganz deutlich: Es sind Rollenspiele! Und da sind aktuell natürlich auch echte Hochkaräter am Start. Ein wenig neidisch sind wir gerade auf Dennis, der schon das RPG zockt, auf das sicher viele von euch gerade warten. Als Tester von Starfield stürzt er sich "all night long" (Vorsicht: Ohrwurm!) in das Microsoft-Exclusive.

Weiter geht's mit Basti, der da noch ein bisschen hinterherhinkt. Er steckt nämlich immer noch, wie auch schon die letzten Wochen, in Final Fantasy 16. "Ich sollte am Wochenende endlich das Spiel beenden", gibt er zu Protokoll. Ich glaube, das höre ich nicht zum ersten Mal.

Daneben will er auch Immortals of Aveum weiterzocken. Wie das Spiel bei uns im Test abgeschnitten hat, lest ihr hier:

Immortals im Test Magie statt Sturmgewehr? Eine richtig gute Idee von Annika Bavendiek

Annika, die den Shooter getestet hat, nimmt sich am Wochenende auch ein RPG vor, nämlich Baldur's Gate 3, das Teile der Redaktion schon seit Wochen beschäftigt. Bisher ist sie aber noch im ersten Akt.

Ganz anders als Eleen. Die hat nämlich schon 80 Stunden auf der Uhr und ist endlich am Eingang der namensgebenden Stadt "Baldur's Tor" angekommen. Ob sie jedoch so schnell hineinkommen wird, weiß sie aufgrund der vielen Ablenkung im Spiel nicht.

19:27 Armored Core 6 - Unser Testvideo zum neuen Action-Feuerwerk von From Software

Chris ist dagegen schon ganz heiß, endlich im Mech durchzustarten. Er versumpft am Wochenende komplett in Armored Core 6. Das Testvideo zu FromSoftwares Action-Feuerwerk könnt ihr euch oben anschauen.

Bei Hannes geht's dagegen etwas gemütlicher zu. Er will im Indie-Hit Dave the Diver endlich den Platin-Status für sein Sushi-Restaurant erreichen.

Entspannt geht's auch zumindest in einem meiner (Samara) Spiele für's Wochenende zu. Ich erkunde nämlich schon mal ein wenig die magische Insel aus Fae Farm, das am 8. September auf die Switch kommt.

Mit The Last Faith, dem zweiten Speil auf meiner Liste, wird es da sicher ungemütlicher. Der Mix aus Metroidvania und Soulslike mit Bloodborne-Charme hat aktuell eine Beta auf Steam bekommen, die während der Future Games Show angekündigt wurde. Auf der Seite des Spiels könnt ihr ebenfalls Zugriff beantragen. Bei uns wurde dieser sofort gewährt.

Habt ein wunderbares Wochenende! Passt auf euch auf und falls ihr zur gamescom fahrt oder schon wieder auf dem Rückweg seid: Gute Reise!