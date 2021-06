Was zockt ihr am E3-Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Auch vorm anstehenden E3-Wochenende wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele uns die kommenden Tage über beschäftigen. Zwar bleibt bei all den Ankündigungen und Events nicht ganz so viel Zeit wie sonst, die ein oder andere freie Minute findet sich aber sicher bei jedem von uns.

Wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, welche Spiele aktuell bei euch in der Konsole rotieren. Daher wie immer an dieser Stelle die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Tobi ist wie zu erwarten bereits im großen Halo-Fieber und kann es kaum noch abwarten, bis Sonntagabend neue Infos zu Infinite enthüllt werden. Um sich ein wenig auf den Master Chief einzugrooven, wird die Master Chief Collection gespielt. Auch ist bei ihm nach wie vor die Hoffnung groß, dass 343 doch noch am Abend nach der PK eine öffentliche Beta raushaut. Warten wir mal ab.

Bei Annika steht die Action ebenfalls im Fokus. Die neuen Infos zu Far Cry 6 haben ihr wieder Lust auf das Franchise gemacht und seitdem rotiert der für viele wohl beste Teil mit Vaas als Gegenspieler in der Konsole.

Linda verbringt Teile ihrer Freizeit auch an diesem Wochenende wieder mit Spielen von From Software. Mittlerweile ist sie bei Bloodborne angekommen, das auf der PS5 zumindest flüssig in "aushaltbaren 30 FPS läuft". Hintergrund ist der, dass sie sich durch Demon's Souls und das Dark Souls Remastered schon sehr an die 60 FPS gewöhnt hat, sodass der Umschwung jetzt ein wenig schwer fällt. Verständlich.

Max spielt ebenfalls ein Spiel, das ihn schon seit ein paar Wochen begleitet. Mittlerweile ist er in Mass Effect 3 angekommen und das Schicksal der Quarianer will besiegelt werden. Hannes hingegen zieht es auf seiner Xbox Series S in Chivalry 2, das ganz frisch vor wenigen Tagen erschienen ist.

Den Launch-Trailer zum Actionspiel mit den Mittelalterschlachten könnt ihr euch hier anschauen:

Rae hat mittlerweile die Legendary Edition von Mass Effect platiniert – und zwar alle drei Spiele. Zwischen all dem E3-Trubel will sie jetzt ihren Insanity Run beginnen. Und bei mir (Dennis) steht weiterhin Horizon Zero Dawn an. Mittlerweile bin ich im DLC-Gebiet angelangt und die Chancen aufs erstmalige Durchspielen steigen weiter.

Das war's von uns. Habt ein spannendes E3-Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.