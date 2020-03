Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das Wochenende steht vor der Tür und damti auch sehr viel Zeit zum Zocken. Wie immer verraten wir euch hier im Artikel, was die GamePro-Redaktion in der freien Zeit spielen wird. Auch wollen wir natürlich von euch wissen, welche Spiele im Laufwerk eurer Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Den Anfang heute macht Ann-Kathrin. Sie hat letztes Jahr auf ihrer Switch kaum etwas anderes als Fire Emblem: Three Houses gespielt, das sie in ihrem Test damals auch sehr gelobt hat. Vor kurzem ist ein neuer DLC erschienen, mit dem sie jetzt erneut einige taktische Stunden verbringen will. Bei Tobi ist genau das Gegenteil Programm, denn er ist nach dem Stream am Mittwoch angefixt und ballert sich durch Halo 4.

Für Linda heißt es hoffentlich alle guten Dinge sind Drei, denn sie versucht nun zum dritten Mal in Folge, am Wochenende endlich Children of Morta zu spielen. Dennis hat das Glück und darf bereits Nioh 2 ausprobieren. Was er von dem Spiel hält, wird er euch in Kürze in seinem Test verraten.

Die Socials wollen an diesem Wochenende vor allem Geschichten in Videospielen erleben. Denn Nasti spielt Ninja Theorys psychologisches Wikinger-Abenteuer Hellblade: Senua's Sacrifice. Für Max hingegen geht es in der Rolle von Jesse Faden bei Control in ein übernatürliches Haus, das immer wieder seine Form ändert.

Bei Rae hat der Coronavirus weniger für Panik sondern eher dafür gesorgt, dass sie in Plague Inc. die ganze Menschheit digital mit ihren Viren infizieren will. Hannes hingegen macht es sich wieder gemütlich in Eorzea und spielt weiter Final Fantasy XIV.

Ich (Basti) möchte es endlich schaffen, Ori and the Blind Forest durchzuspielen. Seit Monaten versuche ich bereits, für den Nachfolger, der nächste Woche erscheint, bereit zu sein. Zudem steht bei mir auf der Liste The Last of Us noch einmal eine zweite Chance zu geben, nachdem ich es damals nach zwei Stunden genervt aufgegeben hab.

Jetzt seid ihr an der Reihe, was zockt ihr am Wochenende?