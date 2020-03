Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, ich hoffe ihr habt die für uns alle so turbulente Woche gut und sicher überstanden und seid wohlauf. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir es uns seit Montag im Home Office so gut es geht gemütlich gemacht und versuchen die Fülle an Ankündigungen für euch bestmöglich zu bewältigen – Und da war die vergangenen Tage rund um die Next Gen-Konsolen und die tollen Releases wirklich allerhand los.

Wenn wir der Corona-Pandemie vielleicht einen kleinen Hauch Positives abgewinnen können, dann, weil wir jetzt noch mehr Zeit haben all die tollen, neuen Spiele zu spielen. Daher wollen wir euch auch heute wieder verraten, welche Games bei uns die freien Tage über im Laufwerk der Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Den Start macht Kollege Hannes, der sich Spiele-technisch so einiges vorgenommen hat. Nicht nur will er den Battle Mode von Doom Eternal spielen, auch den Multiplayer-Spaß aus CoD: Warzone will er sich nicht entgehen lassen. Und für die ruhigeren Stunden zwischendurch landet Animal Crossing in der Switch.

Bei Ann-Kathrin geht es ebenfalls ruhiger zu. Sie schreibt in Kind Words ihr unbekannten Menschen Briefe. Zugegeben, was zunächst ein wenig merkwürdig klingt, ist speziell in der aktuellen Zeit eine ganz wunderbare Methode um andere Menschen entweder aufzuheitern oder auf ihre Sorgen und Ängste einzugehen.

Kommen wir zu unserem Social Media-Trio: Während Max in Doom Eternal die Kettensäge schwingt, schnappt sich Nasti neben Hellblade mit The Binding of Isaac: Afterbirth ihr liebstes Spiel. Eine Runde Isaac geht halt einfach immer. Bei Leroy, der sich auf ein langes Wochenende freut, steht neben Doom am kommenden Montag noch Half-Life: Alyx auf dem Plan. Auf seine Meinung und die Kritik der Kollegen der GameStar zum Spiel bin ich wirklich schon sehr gespannt.

Rae hat die vergangenen Tage unglaublich viel Gefallen am Beutezug-Modus aus CoD: Warzone gefunden und will auch am Wochenende viele Stunden mit dem kostenlosen Battle Royale-Spiel verbringen. Aber auch bei ihr gilt, nur Action tut auf Dauer nicht gut. Daher schnappt sie sich wie Basti Animal Crossing: New Horizons und entflieht so auf ihre eigene kleine Insel.

Und ich (Dennis) wollte mir am vergangenen Wochenende ja eigentlich nochmal The Last of Us vorknöpfen - und keine Sorge, ich habe das Ende des Spiels schon mehrfach erlebt - bin dann aber komplett in Ori and the Will of the Wisps versumpft. Was ein schönes Spiel. Über die kleinen technischen Fehler auf der One X sehe ich da gerne hinweg. An diesem Wochenende geht's mit dem Spiel weiter. Auch landet Doom Eternal wieder in der Pro und zum ersten Mal überhaupt wage ich mich an ein Animal Crossing-Spiel. Da bin ich schon sehr gespannt, ob mir das Inselleben gefällt.

Wie sieht's bei euch aus, was zockt ihr am Wochenende?