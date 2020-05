Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das lange Wochenende steht an und wie gewohnt verraten wir euch, was die Redaktion der GamePro die freien Tage über spielt. Verratet uns doch in den Kommentaren, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Hannes hat sich unter der Woche ein Spiel aus dem Nintendo eShop geschnappt, das ihr schon im Vorschaubild oben seht: What the Golf? Die kleine Indie-Perle ist so ziemlich das verrückteste Sportspiel des Jahres, das auch denjenigen unter euch eine Menge Spaß machen könnte, die mit Golf so überhaupt nichts am Hut haben. Abseits der Switch will Hannes nach dutzenden Spielstunden das Finale von Assassin's Creed: Odyssey erleben.

Basti hat sich ebenfalls What the Golf geschnappt und will nebenbei The Last of Us spielen. Allerdings den ersten Teil, den hat er nämlich noch nie durchgespielt.

Zwei Schritte weiter ist hingegen Linda, die als GamePro-Testerin des PS4-Exclusives seit einigen Tagen mit Ellie durch The Last of Us Part 2 zieht. Und falls ihr euch an dieser Stelle fragt, ob wir ein klein wenig neidisch auf sie sind. Aber sowas von!

Bei unserer Social Media Managerin Nasti sieht es hingegen ähnlich wie in der vergangenen Woche aus. Das Minecraft-like Terraria steht weiterhin hoch im Kurs. Zudem wird eine Runde The Binding of Isaac: Four Souls gezockt - allerdings analog.

Rae beschäftigen ebenfalls weiterhin zwei Spiele, die sie bereits seit mehreren Wochen spielt. Neben Animal Crossing schwingt sie weiterhin in God of War die Axt.

Kollegin Ann-Kathrin verbringt weiterhin einen Teil ihrer freien Zeit in Skyrim, nachdem sie durch TESO wieder auf den Geschmack gekommen ist.

Tobi hingegen spielt sich noch einmal durch Golf Story. Das Indie gilt als eines der besten auf der Switch, und hat ihn schon beim ersten Durchgang begeistert. Der ist allerdings schon knapp drei Jahre her, weswegen er die Hälfte des Spiels schon wieder vergessen hat.

Bei Retro-Fan Leroy landet wie zuletzt Paper Mario 2 im GameCube. Zudem kommt bei unserem Social Video-Experten die Halo The Master Chief Collection ins Laufwerk der Xbox One.

Ich (Dennis) werde weiter einige Zeit mit Persona 5 Royal verbringen. Vielleicht gebe ich auch Minecraft Dungeons nochmal eine Chance. Die erste Stunde hat mich jedoch nicht so wirklich überzeugt.

Habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund.

Was zockt ihr die freien Tage über?