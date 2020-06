Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das lange Wochenende steht an und wie gewohnt verraten wir euch, was die Redaktion der GamePro die freien Tage über spielt. Verratet uns doch in den Kommentaren, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Fangen wir mit Basti an, der Marvel's Spider-Man beendet hat und sich jetzt die DLCs vorknöpfen möchte. Doch abseits vom PS4-Blockbuster hat er sich mit Bug Fables eine echte Indie-Perle im Stile der Paper Mario-Spiele für die Switch geschnappt. Das Rollenspiel hat uns übrigens so gut gefallen, dass wir es euch im Rahmen von FYNG genauer vorstellen möchten.

Bei Max steht hingegen Parcours-Action in Mirrors Edge Catalyst auf dem Plan. Hier wäre doch ein neuer Teil für die Next Gen ein coole Sache, was meint ihr?

Nasti zockt am Wochenende mit Overcooked eines der spaßigsten Koop-Spiele. Das Spiel gibt es übrigens aktuell im Epic Store gratis, das nur als Hinweis am Rande.

Paper Mario 2 rotiert weiterhin bei Leroy im Gamecube. Als Vorbereitung auf Little Hope hat er sich zudem Man of Medan geschnappt und aktuell mit der PC-Version eine Menge Spaß.

Tobi will laut eigener Aussage wieder ein wenig an seinen Mario Kart 8-Skills feilen und schnappt sich daher die Deluxe-Version auf der Switch.

Und bei Linda und mir (Dennis) steht das Wochenende ganz im Zeichen von The Last of Us 2. Wie uns Ellies Reise gefallen hat, verraten wir euch dann am 12. Juni um 9:01 Uhr im GamePro-Test.

Erholt euch gut, bekommt den Kopf frei und bleibt gesund. Euch ein schönes Wochenende!

Was zockt ihr die freien Tage über?