Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, möchten wir euch auch in dieser Woche wieder verraten, was wir, also die GamePro-Redaktion, die freien Tage über spielt. Natürlich würden wir uns wie immer freuen wenn ihr uns verratet, welches Spiel bei euch aktuell in der Konsole rotiert. In dem Sinne:

Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Fangen wir mit Linda an, bei der ihr euch sicher vorstellen könnt, was sie am Wochenende spielt. Na klar, dank Patch 1.04 wird natürlich The Last of Us 2 gezockt. Genauer, der neue Grounded-Schwierigkeitsgrad mit eingeschaltetem Permadeath-Modus. Um den Adrenalin-Pegel ein wenig zu senken, dürfen es auch ein paar Ründchen CoD: Warzone zusammen mit Rae und Max sein. Für unseren Social Media Manager ist es der erste Blick in Season 5 des Battle Royale-Shooters. Für mehr FPS-Action landet zudem wie so häufig Destiny 2 in der Konsole.

Apropos Destiny 2: Basti, der mit dem Spiel bislang noch überhaupt keine Erfahrung hat, will sich ebenfalls in die Loot-Jagd stürzen. Sagt er zumindest. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass er das ganze Wochenende über weiter Fall Guys spielt. Hier hat er erst gestern einem Freund zum Fünfer-Winstreak verholfen und ich kann mir gut vorstellen, dass er den auch selbst erreichen will.

Tobi hingegen lässt Fall Guys eher kalt. Dafür will er sich die freien Tage über weiter in Ghost of Tsushima stürzen. Hier hat er es noch nicht über das Ende von Akt 1 hinaus geschafft und das soll sich jetzt ändern.

Hannes ist mittlerweile komplett von CrossCode begeistert. Wollte er vor wenigen Wochen nur mal eben kurz ins Spiel reinschauen – CrossCode ist ja im Xbox Game Pass – ist er jetzt im Action-RPG versunken. Das Spiel ist wirklich eine der Überraschungen 2020, ohne Frage. Nebenbei dürfen es auch für Hannes ein paar Runden Fall Guys sein.

Bei unserem Video-Profi Marcus steht auf dem GameCube mit Eternal Darkness ein alter Horror-Klassiker auf dem Plan. Als Kontrasprogramm wird Animal Crossing gespielt, dass auch weiterhin bei Rae hoch im Kurs steht.

Und ich (Dennis) bin mir noch nicht so ganz sicher, welches Spiel am Wochenende in der Konsole landet. Vielleicht gebe ich nach Ghost of Tsushima einem weitern Open World-Spiel nochmal eine Chance. In Red Dead Redemption 2 bin ich nämlich nicht über die ersten Stunden hinausgekommen. Vielleicht packt mich das Gameplay jetzt mehr. Ansonsten stehen die Chancen gut, dass ich mal ins neue Soulslike Mortal Shell reinschaue - falls der Key noch rechtzeitig im Postfach landet.

So, das wars von uns. Habt wie immer ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!