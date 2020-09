Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie ihr sicher schnell feststellt, ist bei uns die Urlaubszeit angebrochen bzw. nach wie vor voll im Gange. Dennoch möchten wir euch auch in dieser Woche wieder verraten, was die GamePro-Redaktion die freien Tage über spielt. Natürlich würden wir uns wie immer freuen wenn ihr uns sagt, welches Spiel bei euch aktuell in der Konsole rotiert. In dem Sinne:

Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Der Anfang gebührt Kai, der im Remake von Tony Hawk's Pro Skater gemütlich ein paar Runden drehen möchte. Den gleichen Plan hat auch Basti, den die Nostalgie ebenfalls gepackt hat. Sind die Highscores gepurzelt, geht es erneut auf Kronenjagd in Fall Guys. Die Platin ist nach wie vor das große Ziel. Aber auch die gestern erschienene dritte Episode von Tell Me Why steht auf seinem Plan. Wie das Spiel im GamePro-Test abgeschnitten hat, lest ihr hier:

Ins Kleinstadtidyll von Tell Me Why geht es auch für Tobi, der das Ende der Geschichte von Tyler und Alyson erleben will. Da er das aber bestimmt schnell erreicht hat - das Spiel ist mit ca. neun Stunden recht kurz - will er seinen Nintendo DS rauskramen und Super Mario 64 spielen. Da kann wohl jemand nicht bis zur kommenden Woche abwarten. Aber gut, da Tobi riesen Fan des Spiels ist, ist das auch verständlich.

Mein Social-Kollege Max hat hingegen aus gegebenem Anlass wieder The Outer Worlds installiert und will den frisch erschienenen ersten Story-DLC Peril on Gorgon spielen. Marcus hingegen ist wie gewohnt auf Retro-Pfaden unterwegs und spielt Casltevania: Aria of Sorrow, nebenbei darfs dann auch noch ein wenig Beat Saber sein. Denn wie wir von Basti wissen, eine Runde Beat Saber geht schließlich immer.

Bei mir (Dennis) steht ebenfalls Tell Me Why ganz, ganz hoch im Kurs. Die Zwillinge sind bislang meine liebsten Charaktere des Jahres. Hoffentlich kann Episode 3 die Geschichte zu einem gelungenen Abschluss bringen. Neben dem Adventure landet noch eine gewisse Collection in der Switch. Sorry Tobi.

Habt wie immer ein tolles Wochenende, bleibt gesund und munter und verratet uns, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.