Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das Wochenende steht an und wie gewohnt verraten wir euch, was die Redaktion der GamePro die freien Tage über spielt. Und wie immer seid auch ihr gefragt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Spiele euch zu Beginn des Jahres beschäftigen. Habt ihr euch Hitman 3 geschnappt, eine kleine Indie-Perle gefunden oder seid ihr noch mit den großen Blockbustern vom November/Dezember beschäftigt?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht unser Neuzugang Annika, die vergangene Woche in den malerischen Landschaften von Assassin's Creed Valhalla noch ein wenig Entspannung gesucht hat. Diese sucht sie jetzt in der gemütlichen Lebenssimulation Stardew Valley - und zwar im Multiplayer zusammen mit ihrem Bruder, mit dem sie so einen Weg gefunden hat, um wieder mehr Zeit miteinander zu verbringen.

Weniger gemütlich, dafür umso actionreicher geht es bei Linda zur Sache, die sich trotz nerviger NPC-Anrufe direkt in den zweiten Durchgang von Cyberpunk 2077 gestürzt hat. Nebenbei will sie wie so häufig ein paar Ründchen Warzone zocken.

Hannes, der nach Yakuza: Like a Dragon zum riesengroßen Fan der Reihe mutiert ist, wird sich wie bereits in der vergangenen Woche in Yakuza 0 stürzen. Hier will er sein ferngesteuertes Auto aufrüsten, um eine Chance auf den Gewinn der Stadtmeisterschaft zu haben.

Tobi hingegen groovt sich die freien Tage über mit Super Mario 3D World auf die Switch-Version ein, die ja bereits im Februar samt Bowser's Fury-Erweiterung erscheint. Tobi ist schon sehr gespannt, was der Odyssey-artige DLC so alles auf dem Kasten hat.

Was Assassin's Creed Valhalla so alles auf dem Kasten hat, davon konnte sich Rae bereits über dutzende Spielstunden überzeugen. Am Wochenende will sie das Action-Rollenspiel erneut unter die Lupe nehmen und schauen, ob der letzte Patch die Performance entscheidend verbessert hat. Ist das der Fall, will sie die Test-Abwertung entweder entschärfen oder ganz entfernen.

Und ich (Dennis), ich werde mir als großer Resi-Fan am Wochenende natürlich die "Maiden"-Demo von Resident Evil: Village anschauen - natürlich vorausgesetzt, sie ist im deutschen PS Store verfügbar. Da das kurze Technik-Showcase von Capcom aber gewiss nicht allzu lang ist, wird endlich weiter Yakuza: Like a Dragon gespielt. Vergangene Woche musste das JRPG noch Hitman 3 weichen, das mir übrigens richtig gut gefallen hat.

Habt ein wundervolles Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.