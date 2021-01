Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Tobi, der mit Super Mario 3D World + Bowser's Fury aktuell bereits das große Switch-Highlight im Februar spielen darf. Seinen Eindruck vom Wii U-Port und der neuen Erweiterung findet ihr dann bald auf der Seite. Neben dem Jump&Run will er sich als großer Fan des Hauptspiels auch den frischen DLC zu Immortals: Fenyx Rising anschauen.

Weniger kunterbunt, dafür düster und beklemmend geht es bei Annika am Wochenende zur Sache. Nach größerer Bedenkzeit will sie sich an The Medium wagen, dass gestern auch für den Xbox Game Pass erschienen ist. Wie gut das Spiel Tester Tobi gefallen hat, lest ihr im Test zum Xbox-Exclusive.

Und wo wir gerade beim Thema Horror sind, auch Max schnappt sich die freien Tage über ein Spiel, das definitiv nichts für schwache Nerven ist. Nach großem Zögern hat er sich jetzt doch für Resident Evil 7 entschieden. Auch, weil er die Vorgeschichte zu Resident Evil Village erleben will, das ja voraussichtlich im Mai erscheint.

Linda will am Wochenende einen großen Blockbuster aus dem Vorjahr nachholen. Die Wahl ist dabei auf das Remake von Final Fantasy 7 gefallen, mit dem sie sicher so einige Stunden beschäftigt ist. Nebenbei wird wie gewohnt auch die ein oder andere Runde Call of Duty: Warzone gespielt.

Warzone und Cold War stehen auch bei Rae auf dem Plan. Abseits davon hat sie sich vorgenommen einen großen Singleplayer-Blockbuster der vergangenen Jahre nachzuholen. Die Frage ist nur, welchen? In der näheren Auswahl stehen aktuell Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Sekiro, Ghost of Tsushima, Spider-Man und Jedi Fallen Order.

Und bei mir (Dennis) als großen Horrorfan landet natürlich The Medium in der Series X. Zwar hab ich bislang nur die erste Stunde erlebt, die war aber so ganz nach meinem Geschmack. Dank der festen Kameraperspektive werden Erinnerungen an die Resi-Trilogie und Silent Hill wach. Auch will ich mir am Wochenende The Pedestrian anschauen, das kleine Rätselspiel, das für PS4 und PS5 erschienen ist. Mehr dazu dann Anfang kommender Woche in einem Kurztest.

Habt ein schönes Wochenende, euch ganz viel Spaß beim zocken und bleibt gesund!