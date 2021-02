Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht in dieser Woche Irina, unsere neue Social Video-Expertin. Bei ihr steht eine der größten Überraschungen des vergangenen Jahres auf dem Programm, Genshin Impact. Zwar hatte sie um Weihnachten eine kleine Pause vom Spielen eingelegt, die Aussicht die neuen Charaktere Tataglia und Zhongli im Team zu haben war dann aber doch Grund genug für die Rückkehr. Generell kann sie aber immer noch nicht ganz fassen, wie ihr ein F2P-Spiel auf Dauer so viel Spaß machen kann.

Weiter geht's mit Rae, die natürlich, wie sollte es auch anders sein, Cold War und Warzone zockt. Mittlerweile hat sie Level 200 und Prestige-Rang 5 erreicht und hat, Zitat, "offensichtlich ein Problem". Das nächste große Ziel ist laut unserer Chefin Level 300, um eine bestimmte Calling Card zu erreichen ...

Neben dem Call of Duty-Wahnsinn hat Rae noch ein weiteres Multiplayer-Spiel gefunden, mit dem sie einfach unfassbar viel Spaß hat. Hier der Beweis:

Link zum Twitter-Inhalt

Bei Linda hatte ich euch ja vergangene Woche berichtet, dass sie das Remake von Final Fantasy 7 nachholen will. Scheinbar hat die Neuauflage einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen, denn auch an diesem Wochenende will sie sich ausschließlich Cloud, Tifa, Barret und Aerith widmen.

Annika hingegen zockt die freien Tage über so einiges, jedoch keinen AAA-Blockbuster. Sie wühlt sich hingegen lieber durch die Bibliothek des Xbox Games Pass und will die Neuerscheinung Project Winter, das Thriller-Abenteuer Oxenfree und das malerische Eastshade ausprobieren.

Weniger malerisch, dafür umso actionreicher geht es bei Max zur Sache. Pünktlich zum Start von Season 8 will er Apex Legends nach langer Zeit wieder einen Besuch abstatten. In dieser Woche haben wir ja erfahren, dass die Switch-Version jetzt offiziell im März erscheint.

Da Hannes und Tobi heute im verdienten Ausgleich sind, kommen wir auch schon zu meinen Spielen. Ich (Dennis) habe mir fest vorgenommen in die Ultimate Edition von Control reinzuschauen. Zwar habe ich die mysteriöse Geschichte rund um das Oldest House bereits durch, die Neugier auf die technischen Anpassungen inkl. Raytracing ist aber doch zu groß. Spiel Nummer 2 am Wochenende ist Little Nightmares 2. Ob das Horrorspiel gelungen ist, dazu kann ich euch aber erst Anfang kommender Woche etwas sagen.

Habt ein schönes Wochenende und wie immer ganz wichtig, bleibt gesund.