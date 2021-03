Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Hannes schwelgt am Wochenende in Nostalgie und spielt mit Suikoden 2 eines seiner liebsten JRPGs. Mit Risk of Rain 2 hat er zudem ein Roguelite gefunden, das ihm richtig gut gefällt. Nicht nur motiviert ihn das Kampfsystem, auch die Möglichkeit im Koop zu spielen hat es ihm angetan.

Annika hingegen schnappt sich die umfangreiche Demo zu Outriders. Hätte ihr das Spiel als reiner Third Person-Shooter nur wenig getaugt, sind es vor allem die spaßigen Elementarkräfte, die für sie als Avatar, Herr der Elemente-Fan den Unterschied machen. Dank der neuesten Updates will sie zudem noch einmal bei Animal Crossing: New Horizons und Assassin's Creed: Valhalla vorbeischauen.

Max kehrt am Wochenende zurück in die Galaxie von The Outer Worlds. Grund ist der unter der Woche erschienene Story-DLC Murder on Eridanos. Mit Genshin Impact geht es wie vergangene Woche bereits angekündigt für Irina weiter, die sich wie Bolle auf die neuen Inhalte aus Update 1.4 freut.

Tobi will sich nach der Bethesda-Spieleflut im Xbox Game Pass ein wenig durch die Bibliothek zocken. Prio hat die Definitive Edition von Dishonored, die er nie beendet hat. Dank FPS-Boost kann er das Schleichabenteuer jetzt sogar in geschmeidigen 60fps genießen.

Linda hat am Wochenende nur wenig Zeit zum zocken und spielt lediglich ein paar Ründchen Plunder und Rebirth in CoD Warzone. Unter der Woche hat sie allerdings Tell Me Why nachgeholt, das sie zu Beginn eher so lala fand, das sie am Ende aber doch abgeholt hat.

Bei Rae reißt an diesem Wochenende mit großer Wahrscheinlichkeit eine Serie. Denn erstmals seit vielen Wochen wird sie sich nicht durch Call of Duty ballern, sondern schaut sich wie Max den neuen Story-DLC für The Outer Worlds an. Zumindest behauptet sie das. Ob wir ihr das glauben sollen, wissen wir noch nicht

Und ich (Dennis) schließe mich Hannes' Koop-Runde in Risk of Rain 2 an. Das Roguelite ist bislang meine große Lücke im so geliebten Genre und wenn dann endlich mal jemand aus der Redaktion von solch einer Art Spiel begeistert ist, kann ich ja unmöglich "nein" sagen.

Das wars von uns. Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund und munter.