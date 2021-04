Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Eleen, die sich weiter durch die Enden von Nier: Automata spielt, vergangene Woche aber auch It Takes Two für sich entdeckt hat, das für sie das "beste Spiel für die Ausgangssperre ist". Und ja, das Koop-Abenteuer ist wirklich wie für diese Zeit gemacht. Wollt ihr mehr über das neue Werk der A Way Out-Macher erfahren, schaut gerne in den gemeinsamen GamePro-Test von Tobi und mir.

Bei Linda hingegen geht es mit Dark Souls Remastered weiter herrlich düster zur Sache. Letzte Woche noch Blighttown gemeistert, ging es jetzt Ornstein und Smough an den Kragen. Nächstes Ziel: Die Painted World. Eins meiner liebsten Areale der gesamten Reihe.

Bei Tobi steht das Wochenende der Dino-Shooter Second Extinction auf dem Programm, den ihr übrigens seit Mittwoch im Game Pass findet. Tobis Ersteindruck: "Extrem cool zum nebenbei spielen und bissl quatschen. Bin seit dem letzten Wochenende jedenfalls extrem angefixt und hab Bock weiterzuzocken".

Für Hannes geht's am Wochenende mit Returnal weiter, das ihn für den GamePro-Test schon an die PS5 gefesselt hat. Als Kontrastprogramm, das stärker kaum sein könnte, wird weiter New Pokémon Snap gespielt und auch in die Alpha von Diablo Immortal will er reinschauen.

Annika schnappt sich ebenfalls die Kamera und knipst Pokémon, hat sich aber auch Genshin Impact auf der PS5 heruntergeladen und schaut, ob ihr das ganze Konzept des F2P-Spiels taugt.

Und bei mir (Dennis) steht ebenfalls Returnal an, durch das ich mich weiter fröhlich durchsterbe. Wird der Frust zu groß, schließe ich mich wohl mal Tobi bei einer Runde Second Extinction an. Dinos gehen schließlich immer! Und dann, dann wäre da ja noch ein gewisses anderes Spiel ...

Und das wars auch schon wieder von uns, euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.