Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen werden. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher wie immer an dieser Steille die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Fangen wir mit Tobi an, der die vergangenen Tage ein wenig im Xbox Game Pass gewildert hat, und dem SnowRunner über den Weg gelaufen ist, das er immer schon mal ausprobieren wollte. Im Open-World-Spiel steuert ihr LKWs durch unwegsames Gelände und so banal sich das auch anhören mag, schaut hier definitiv einmal rein.

Linda ist nach wie vor voll im Souls-Fieber und hat jetzt nach all den Jahren Gwyn besiegt. Und wer hätte es gedacht, sie war nach dem Abspann komplett hin und weg. Dark Souls reiht sich nun in die Riege ihrer liebsten Spiele ein. So angefixt, hat sie direkt Dark Souls 2 installiert, das sie zwar schon beendet hat, jetzt aber alle Teile nochmal spielen will. Eigentlich stand Bloodborne auf ihrer Liste, doch ohne 60fps will sie das Spiel aktuell nicht nochmal anpacken. Ich kann sie da sehr (!) gut verstehen. Gebt uns endlich das Upgrade, FromSoftware!

Auch Eleen hat mit Nier Automata ihr Spiel aus den vergangenen Wochen beendet bzw. das "wahre Ende" erlebt und nach eigener Aussage nicht nur eine Träne verdrückt. Jetzt hat sie sich wie Rae die Legendary Edition von Mass Effect geschnappt.

Rae ist mittlerweile nach dutzenden Stunden in Mass Effect 3 angelangt und will neben dem SciFi-Opus noch The Wild at Heart spielen. Der Mix aus Pikmin und Don't Starve ist gestern für die Xbox erschienen. Irina hat hingegen ihr Langzeitprojekt Final Fantasy 6 noch nicht abgeschlossen, ist mittlerweile in der World of Ruin angekommen und ist nach wie vor absolut (!) begeistert vom Retro-JRPG.

Bei Max rotiert weiter Resident Evil Village in der Konsole, das ihm bislang sehr gut gefällt. Mittlerweile ist er im letzten Spieldrittel angelangt, bei dem sich ja bekanntlich ein wenig die Geister scheiden. Ich bin sehr gespannt, wie es ihm gefällt.

Ich (Dennis) werde mir am Wochenende ebenfalls mal SnowRunner genauer anschauen. Das Spielprinzip fixt mich doch sehr an und erinnert mich ein wenig an Death Stranding mit Trucks. Spiel Nummer 2 wird die PS4-Version von Ratchet & Clank sein, um mich ein wenig auf Rift Apart vorzubereiten. Auf das Ding freue ich mich schon riesig.

Das war's in dieser Woche von uns, habt ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß mit euren Games und bleibt gesund und munter.