Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen werden. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher wie immer an dieser Stelle die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht Linda, die sich aktuell erneut durch die Souls-Spiele von Entwickler From Software durchkämpft. Hier hat sie allerdings jetzt Dark Souls 2 abgebrochen, da das Spiel doch recht dürftig gealtert ist. Mit Teil 3 hat sie dafür umso mehr Spaß.

Bei Annika steht mittlerweile allabendlich Hades ganz hoch im Kurs. Im wohl besten Roguelite 2020 hat sie es sich zur Angewohnheit gemacht, einen Run pro Tag zu starten. Da darüber hinaus aber noch reichlich Zeit für andere Spiele über bleibt, will sie auch Forza Horizon 4 spielen. "Um auf dem Asphalt mal wieder die Sau rauszulassen".

Link zum Twitter-Inhalt

Wie ihr es an Max' Tweet oben erkennt, hat sich der Gute erstmals durch Mass Effect 2 gepflügt. Das hat ihm im Gegensatz zu den verstorbenen NPCs so viel Spaß gemacht, dass es am Wochenende gleich mit Teil 3 weitergeht. Man kann nur hoffen, dass er hier ein wenig besser auf seine Crew aufpasst.

Irina schnappt sich die freien Tage über God of War für die PS4, das sie tatsächlich noch nicht gespielt hat. Nach der Verschiebung von "Teil 2" hat sie ja noch ein wenig Zeit, bis es mit Kratos' Abenteuer in die nächste Runde geht. Nebenbei wird weiter Two Point Hospital gezockt. Der Nachfolger wurde in dieser Woche ja bereits geleakt und schaut ebenfalls sehr spaßig aus.

Bei Eleen stehen die beiden Koop-Spiele Monster Hunter World und Valheim an, einfach, um wieder ein paar schöne Stunden zusammen mit Freunden zu verbringen.

Und bei mir (Dennis) wird weiter Horizon Zero Dawn gezockt, das mich jetzt doch wieder in seine tolle Welt hineingezogen hat. Vielleicht bringe ich das Spiel ja diesmal zu Ende. Nebenbei will ich mir noch The Wild at Heart aus dem Game Pass schnappen, das mich mit seiner Optik schon sehr anspricht.

Hannes und Tobi sind bereits im verlängerten Wochenende und Rae ist in Meetings versumpft, daher war's das von uns. Habt ein paar wunderbare freie Tage, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.