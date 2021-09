Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das Wochenende steht quasi schon vor der Tür und drückt wie wahnsinnig auf die Klingel. Und das heißt: Hoffentlich etwas Freizeit und die füllen wir alle bekanntlich gern mit unseren aktuellen Lieblingsspielen. Welche das sind und was wir empfehlen können, erfahrt ihr hier.

Aber wir wollen auch von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Linda widmet sich wieder ihrem kleinen Ritual und das heißt: gaaaaaaanz langsam in Dark Souls 3 vorankommen. Sie lässt sich da gern Zeit und das sollten wir alle respektieren. Viel Erfolg, Linda, nur keine Eile!

Bei Annika gab es zuletzt ein Replay von Assassin's Creed 2 und ganz ehrlich: Sie würde am liebsten direkt mit Assassin's Creed Brotherhood weitermachen. Aber stattdessen möchte sie etwas "kleines" zwischenschieben und nennt unter anderem das Myst-Remake, das es jetzt im Xbox Game Pass gibt.

Psychonauts 2 ist weiterhin sehr beliebt in der Redaktion:

Eleen geht es am Wochenende ruhig an und wandert entspannt durch das Hyrule von Zelda: Breath of the Wild. Wenn sie etwas spannendes findet, untersucht sie es - wenn nicht, dann nicht. Richtig so. Dennis hingegen hat sich komplett in Psychonauts 2 verliebt, das er nach It Takes Two für das "kreativste Spiel des Jahres" hält.

Und ich, Hannes, spiele ein Spiel, von dem ich gerade einfach nicht genug bekommen kann. Was könnte das nur sein...? Mehr dazu, erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Ansonsten habe ich meinen Spaß mit Pillars of Eternity und Dodgeball Academia, die ich im Wechsel spiele und endlich mal beenden sollte.

Ganz egal, was ihr spielt: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!