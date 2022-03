Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Endlich ist Freitag, das Wochenende steht an und damit hoffentlich auch wieder Zeit zum Zocken. Wie immer wollen wir euch natürlich auch diesmal wieder verraten, welche Spiele bei uns die freien Tage über den Bildschirm flimmern und im Gegenzug von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start legt diesmal Tobi hin und das im wahrsten Sinne des Wortes. Für ihn dreht sich am Wochenende nämlich wieder alles um Rennspiele. Mit Mario Kart 8 Deluxe will er sich auf das Strecken-Booster-Pack vorbereiten, um dann zum Release am 18. März seine armen Mitspieler*innen im Staub zurückzulassen. Daneben gehören auch ein paar Ründchen in Gran Turismo 7 wieder zum guten Ton - schließlich müssen weiter Autos gesammelt werden.

Annika ist zwar bereits mit der Story des Assassin's Creed Valhalla-DLCs Die Zeichen Ragnaröks fertig, sammelt aber trotzdem noch fröhlich Waffen und Ausrüstung. Offiziell hat das nichts mit ihrer AC-Sucht zu tun, sondern damit, dass sie einen entspannenden Ausgleich für Elden Ring und Sifu sucht. In beiden will sie nämlich endlich weiterkommen. Ob wir ihr diese Begründung glauben, ist eine andere Frage.

Wie Die Zeichen Ragnaröks bei Annika im Test abgeschnitten hat, könnt ihr hier nachlesen. Und hier gibt es noch den Trailer zum Release:

Zumindest bei Elden Ring ist Annika nicht allein, denn auch Linda und Max pumpen wieder ein paar Stunden ins Soulslike. So richtig voran geht es dabei zwar nicht, aber das hat wenig mit der Schwierigkeit des Spiels zu tun. Vielmehr sind die beiden einfach zu beschäftigt damit, die Welt ohne Ziel zu durchstreifen und alles zu erkunden, was sie finden können.

Und für mich (Eleen) soll es planmäßig mit Horizon Forbidden West weitergehen. Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, meine Urlaubswoche mit Horizon zu verbringen, allerdings bin ich letzte Woche auch umgezogen und irgendwie blieb dann keine Zeit für die kleinen Freuden des Lebens, aka das Zocken.

Habt ein fantastisches Wochenende, genießt die hoffentlich sonnigen Tage und bleibt weiterhin gesund!