Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Mal wieder steht ein neues Wochenende vor der Tür und mit dem heißen Wetter kommt auch die perfekte Gelegenheit, die Vorhänge zuzuziehen und vor der Konsole von kühlerem Wetter zu träumen. Oder vielleicht seid ihr auch wie Linda lieber mit der Switch in der Tasche unterwegs oder am Strand.

Wir wollen euch wie immer auch diesmal verraten, was wir am Wochenende so spielen und natürlich auch von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht diesmal Linda, die wie bereits erwähnt mit dem 9 Euro-Ticket durch Deutschland cruist. Mit dabei hat sie ihre Switch, auf der zum Zeitvertreib während der Fahrt Two Point Hospital gezockt wird.

Annika dagegen spielt an diesem Wochenende nur in Gesellschaft. Zusammen mit einer Freundin will sie nämlich The Quarry im Koop beenden und außerdem bei It Takes Two weiter kommen, an dem sie schon seit einer Weile sitzt. Eigentlich will sie auch noch ihrem Multiplayer-Laster frönen, weiß aber noch nicht, ob sie bei dem schönen Wetter dazu Zeit hat.

Mit der Zeit ist es auch bei Tobi nicht so leicht, der hat nämlich das ganze Wochenende über Verwandtschaft zu Besuch. Falls er sich doch mal für ein paar Minuten wegschleichen kann, will er aber unbedingt A Plague Tale: Innocence noch einmal erleben. Nach dem letzten Einblick in den Nachfolger A Plague Tale: Requiem hat er nämlich wieder richtig Lust auf die Reihe bekommen:

Chris muss derweil noch um sein Wochenende bangen, denn ihm macht gerade das Internet bei der Hitze schlapp. Immerhin, vorausgeplant hat er: bleibt das Internet aus, setzt er sich auf die Terasse und liest Berserk, kommt das Netz doch zurück, wird eine Runde Fortnite und Gears 5 gezockt.

Fortnite steht auch bei Rae auf dem Plan. Wird es ihr doch mal zu heiß, versucht sie sich nicht etwa am See sondern in Sea of Thieves abzukühlen. Vielleicht klappt's ja. Außerdem konnte sie mal wieder dem Steam Sale nicht widerstehen und hat ihre ohnehin schon zu große Bibliothek um einen weiteren Titel erweitert: Toem, das ihr bisher sehr zusagt.

Aziza wollte eigentlich schon letzte Woche Lake spielen, hat sich dann aber vom Community-Tipp Evil Tonight unter dem letzten Wochenend-Artikel ablenken lassen. Diese Woche holt sie ihren eigentlichen Plan nach und cruist in Forza Horizon 5 durch Mexiko und im vierten Teil durch Großbritannien. Evil Tonight bereut sie übrigens trotzdem nicht:

7 3 Evil Tonight Ein süßes Anime-Resident Evil mit GBA-Optik und überraschend gut

Und bei mir (Eleen) steht ähnlich wie bei Annika an diesem Wochenende The Quarry auf dem Plan. Zumindest wenn ich mich daran gewöhnen kann, in Zwischensequenzen nicht automatisch den Controller aus der Hand zu legen, denn das wurde für meine Teenies schon das ein oder andere mal brenzlig, whoops.

Jetzt ist natürlich wieder die Community gefragt: Was flimmert bei euch an diesem Wochenende über die Bildschirme?