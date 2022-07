Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Samara, die dank eurer Empfehlung Fobia: St. Dinfa Hotel zockt. Das Horrorspiel hatte sie zwar schon länger im Blick, aber manchmal braucht es eben nur einen kleinen Ruck. Nimmt der Grusel überhand, sollen es zur Abwechslung ein paar Runden Fall Guys sein, das ja mittlerweile kostenlos spielbar ist.

Linda hat hingegen ein neues Suchtspiel auf Steam für sich entdeckt. Vampire Survivors befindet sich zwar aktuell noch im Early Access, der Bullet-Hell-Shooter mit Roguelite-Elementen für schmale 3 Euro macht jedoch bereits jetzt so viel Laune, dass sie sich kaum noch davon lösen kann.

Eleen, die sich bereits gestern in Stray in eine Katze verwandelt hat - ihren Test findet ihr übrigens Anfang kommender Woche auf der Seite - will am Wochenende Vampire the Masquerade: Swansong beenden. Für sie ist das Adventure eine echte Empfehlung. Zumindest dann, wenn man über die Grafik hinwegsehen kann und generell Fan des Universums ist. Und dann steht bei ihr noch eine LAN-Party an auf der alles gezockt wird, was mit fünf bis sechs Leuten möglich ist: Anno und Fall Guys sind schon fest eingeplant.

Fall Guys ist auch bei Rae gesetzt, die jetzt schon seit mehreren Wochen mal mehr und mal weniger erfolgreich durch die Minispiele hüpft. Aus dem Game Pass schnappt sie sich aber auch den PowerWash Simulator, der es auch Annika angetan hat:

6 0 PowerWash Simulator Der Xbox Game Pass bekommt ein Spiel, das unsinnig erscheint, mich aber richtig entspannt

Chris will vor dem Start unserer PS1-Themenwoche (Teaser! Ankündigung am Sonntag) das Demake von Bloodborne durchzocken. Nach Lindas Lobeshymnen wird aber auch Vampire Survivors gezockt. Bullet Hell und Challenge Runs treffen nämlich komplett den Geschmack unseres Tech-Experten.

Und ich (Dennis) werde am Wochenende eine Runde Forza Horizon 5 zocken. Bevor kommende Woche der Hot Wheels-DLC erscheint, will ich mich nochmal vergewissern, ob auch ja in allen Autos genug Sprit im Tank ist. Man weiß ja nie. Dann mache ich es noch Samara gleich und schau mir an welche Abscheulichkeiten im Fobia: St. Dinfa Hotel auf mich lauern.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken.