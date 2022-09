Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Verlängertes Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht Souls-Queen Samara, die sich natürlich (!) Moonscars aus dem Game Pass gefischt hat. Die blutige Pixel-Alternative zu Dark Souls mit Metroidvania-Einschlag gefällt ihr bislang richtig gut. Zur Entspannung von den fordernden Kämpfen wird mit Wylde Flowers noch das komplette Kontrastprogramm gespielt. Warum die Farming-Sim eine volle Empfehlung für Fans von Stardew Valley ist, verrät euch übrigens David in seiner Kolumne:

1 2 Empfehlung Wylde Flowers ist die erste Farming-Sim, die mich zu Tränen gerührt hat

Weiter geht's mit Rae, die zur großen Überraschung von niemandem Fortnite und Cold War zockt, allerdings auch Potion Permit, das sich ebenfalls Fans von Stardew Valley einmal genauer ansehen sollten.

Reichlich düster und unheimlich wird das Wochenende bei Tobi. Unser Dead Space-Fan der ersten Stunde ist nach dem neusten Entwicklervideo zum Remake wieder so angefixt vom Weltraum-Horror, dass er sich unter der Woche schon bis ins achte Kapitel durchplasmacutisiert hat. Doch auch analog wird im Hause Veltin gezockt. Seine neusten Brettspielschätze heißen Würfelhelden und Flamecraft.

Bei Annika hingegen wird am Wochenende gemeuchelt bis der Templer kommt. Neben den neuen Gräbern in Assassin's Creed Valhalla wird auch für die Mirage-Vibes mal wieder Revelations hervorgekramt. Mit Medieval Dynasty, das am 6. Oktober für Konsolen erscheint, steht zudem ein interessanter Mix aus Survival, Rollenspiel und Aufbaustrategie auf ihrem Zockplan.

Linda lässt es in Dorfromantik für die Switch hingegen eher ruhig angehen. Warum sie das Aufbauspiel aus Deutschland so fasziniert, könnt ihr jetzt übrigens in ihrem taufrischen Test nachlesen:

13 3 Empfehlung Dorfromantik ist für alle, die nach der puren Entspannung suchen

Etwas unentschlossen, mit welchen Spielen er das verlängerte Wochenende verbringen möchte, ist hingegen Basti. Irgendwie schlummern aktuell zu viele Spiele auf seiner Festplatte und wie man das so kennt, wird dann am Ende des Tages oft keines richtig gezockt.

Es ist also fraglich, ob er sich neben ein paar schnellen Multiplayer-Ründchen in Fall Guys, MultiVersus und Splatoon 3 für seine Großprojekte, namentlich Ghostwire Tokyo, Horizon Forbidden West oder Kena: Bridge of Sprits, aufraffen kann.

Chris weiß hingegen ganz genau, welches Spiel gezockt wird. Klarer Fall, nachdem Samara schon eine Empfehlung ausgesprochen hat und er 2D-Soulslikes liebt: Moonscars!

Und bei mir (Dennis) steht an diesem Wochenende ein Spiel an, auf das ich mich schon seit langem riesig freue, zu dem ich aber noch nicht gekommen bin. Nämlich das so fantastisch aussehende Kena: Bridge of Spirits, für das erst die Tage ein neuer Patch inklusive New Game Plus-Feature veröffentlicht wurde. Ich habe richtig Bock auf das knuddelig aussehende, aber anscheinend ganz schön fordernde Action-Adventure.

Das war es von uns. Hab ein paar fantastische freie Tage und ganz viel Spaß mit euren Spielen.