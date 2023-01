Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Hannes, der am Wochenende Forspoken trotz eher ernüchternden Kritiken eine Chance geben möchte. Ansonsten steht bei ihm das neue Xbox-Exclusive Hi-Fi Rush an, auf das er sich freut, obwohl ihm laut eigener Aussage das Rhythmusgefühl fehlt.

Annika hat sich nach Release des Freelancer-Modus erneut Hitman 3 auf die Platte gepackt. Hier rüsten wir Agent 47 strategisch mit einem Arsenal an Waffen aus, das wir im Stile eines Roguelite auch für immer verlieren können.

Rae schnappt sich die freien Tage über neben ihrem Dauerbrenner Warzone 2 die entspannte Garten-Simulation Garden In. Hier gilt es, Setzlinge zu züchten und Pflanzen dekorativ in die virtuellen vier Wände zu stellen.

Ganz und gar nicht entspannt geht es bei Tobi und Dead Space zur Sache. Nachdem er das Remake für seinen Test durchgezockt hat, steht das New Game Plus an, in dem er Isaacs Waffen und sein Rig aufs Maximum leveln will – und natürlich will er auch das alternative Ende freispielen.

Basti hingegen schnappt sich wie auch Hannes Hi-Fi Rush, das für ihn als großen Fan von Musikspielen und Character-Actiongames wie gemacht ist. Falls euch das aus dem Nichts erschienene Xbox-Spiel von The Evil Within-Entwickler Tango Gameworks noch kein Begriff ist, schaut mal in den Trailer rein:

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

Samara will sich ebenfalls das Anime-Musikspiel, das übrigens direkt im Game Pass gelandet ist, genauer anschauen, kommt als riesen Horrorfan aber auch nicht um das Dead Space Remake drumherum.

Mehr Horror steht auch bei Eleen an, die nach wie vor mit Freund*innen House of Ashes zockt. Ansonsten ist das Wochenende bei unserem großen D&D-Fan aber sehr Tabletop-lastig, mit Shadowrun und einem Mystery-Pen&Paper, das ein Freund von ihr selbst geschrieben hat.

Bei mir (Dennis) gibt es am Wochenende einen Mix aus drei Spielen. Nach wie vor wird gemütlich Elden Ring gezockt und aktuell jeder Meter in Liurnia umgedreht. Dann will ich ebenfalls das so fantastisch aussehende Hi-Fi Rush zocken und wie Hannes Forspoken noch eine Chance geben. Die erste Stunde des Fantasy-Spiels fand ich abseits Frey als cooler Heldin allerdings ganz schön holprig, um es mit Blick auf die technische Umsetzung und das Pacing mal freundlich zu formulieren.

Das war es von uns, habt ein paar fantastische freie Tage und viel Spaß beim zocken.