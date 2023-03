Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Chris und Samara, die sich am Wochenende weiter durch Wo Long: Fallen Dynasty schnetzeln. Chris will sich zur Platin parieren und im Anschluss zur Einstimmung aufs neueste Resi-Remake die HD-Project-Mod von Resident Evil 4 zocken. Samara will sich ebenfalls die begehrte PlayStation-Trophäe im Actionspiel schnappen, was sie seit Ghost of Tsushima schon nicht mehr gemacht hat.

Bei Eleen geht es im Freundeskreis mit The Quarry weiter. Und das, obwohl die Kumpelinen ihrer Figur in der letzten Zock-Session im Horrorspiel die Hand abgesäbelt haben. Verliert sie noch weitere Gliedmaßen, will sie Chris bei seinem Resi 4-Run über die Schulter schauen und unserem Experten sinnlose Tipps beim Spielen geben.

Bevor sich Chris ins Remake stürzen kann, wird die HD Project-Mod von Resi 4 auf PC gezockt.

Bei Linda und Rae geht es wie so oft Shooter-lastig zur Sache. Während Linda die Resurgence-Map in Warzone 2 zockt, ballert sich Rae neben dem Battle Royale noch durch Shoot the Ship aus Modern Warfare 2 und zusammen mit Freund*innen durch Sons of the Forest. Auch bei Max steht First Person-Ballerei auf dem Programm fürs Wochenende. Unser Destiny 2-Fan will das neue Lightfall-Addon genauer unter die Lupe nehmen.

Weit entspannter sind die freien Tage aus spielerischer Sicht für Irina, die gerade frisch Hogwarts Legacy nach Geheimnissen absucht und sich an den tollen Schauplätzen erfreut. Zwischendurch wird noch ein wenig Stardew Valley und Two Point Campus gezockt.

Irina schnappt sich am Wochenende unter anderem die humorvolle Simulation Two Point Campus.

Und dann kommen wir aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle – Genesungswünsche gehen raus – auch schon zu mir (Dennis). Ich bin nach Spielen der Octopath Traveler 2-Demo hin und weg vom Pixel-Rollenspiel und werde mich weiter durch die unterschiedlichen Charaktere zocken.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und viel Spaß mit euren liebsten Spielen.