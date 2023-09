Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Max, der sie wie so viele aus der Redaktion ins Weltall wagt, um in Starfield seinen eigenen Tie-Fighter zu bauen – zumindest hat er das vor. Ob es auch klappt, kann ich euch hoffentlich im kommenden Wochenend-Artikel auf einem Bild zeigen.

Bei Hannes geht es am Wochenende ebenfalls auf zu den Sternen und das in gleich doppelter Hinsicht. Neben Starfield will er mit Sea of Stars ein rundenbasiertes Rollenspiel zocken, auf das er sich schon lange freut und das in Tests ganz hervorragend abgeschnitten hat:

90 auf Opencritic Sea of Stars gibt's zum Release direkt bei PS Plus Extra und Game Pass von Samara Summer

Basti dated die freien Tage über im Dino-Adventure Goodbye Volcano High und schnappt sich zudem Bomb Rush Cyberpunk. Der stylishe Mix aus Platformer und Action-Adventure hat mich vom Look her unweigerlich an Jet Set Radio erinnert, falls das noch wer von euch kennt.

Chris hadert aktuell noch ein wenig, ob er am Wochenende noch ein wenig Zeit in seine Verbrecherkarriere in Starfield investiert – seinen Tech-Check findet ihr übrigens bereits auf der Seite – oder sich die Vollversion von Lies of P schnappt, die heute bei uns angekommen ist. Das Soulsike wird sich in jedem Fall Samara schnappen, die das Actionspiel für euch testet.

Bomb Rush Cyberpunk erinnert vom Look stark an Jet Set Radio.

Urlauberin Rae nimmt sich viel Zeit um weiter in Baldur's Gate 3 zu versumpfen und als Fan von Sci-Fi-RPGs zu schauen, ob ihr auch Starfield taugt. Außerdem hat sie sich mit Goodbye Volcano High, The Shape of Things, The Cosmic Wheel Sisterhood und Book of Hours allerhand Indies gekauft, die nur darauf warten gespielt zu werden. Apropos Indies: Linda setzt auf altbekannte Lieblinge und schaut mal wieder in Stardew Valley rein, da sie sich gerade einfach nur ein wenig entspannen will.

Bei Annika geht es hingegen sportlich zur Sache. Um Basti in Beat Saber auf PSVR 2 zu schlagen, muss einiges an Training her. Der Gute hat schließlich schon auf seiner Meta Quest 2 unzählige Stunden im Rhytmusspiel die Lichtschwerter geschwungen.

Für D&D-Fan Eleen kann es weiter nur Baldur's Gate 3 geben. Zwar hat sie mir gesagt auch Starfield einen Besuch abzustatten, ich hab da aber so meine Zweifel.

Dennis: Meine Wenigkeit wird es in Sachen Videospiele wohl etwas ruhiger angehen lassen, nachdem ich jetzt drei Wochen lang mit Armored Core 6 und Starfield nur noch virtuelle Welten gesehen habe. Da ich Montag aber frei hab, werde ich wie Chris und Samara schauen, wie gut die finale Version von Lies of P ist. Die Demo hat mir gut gefallen, den Kämpfen hat aber noch das gewisse Etwas gefehlt.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und viel Spaß beim Erkunden des Weltalls oder jener Spielwelten, in denen ihr euch aktuell tummelt.