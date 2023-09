Was zockt ihr am Wochenende? Für uns geht es zurück nach Night City!

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Chris, der sich heute in seinen wohlverdienten Urlaub verkrümelt und während seiner freien Tage unbedingt Lies of P beenden will. Als jemand der bereits in Dark Souls und Co. jeden Gegner pariert, ist das Pinocchio-Abenteuer für ihn wie geschaffen. Als Mega-Fan von Resident Evil 4 ist der gestern angekündigte Seperate Ways-DLC für ihn aber ebenso ein Muss wie sein erster Abstecher nach Night City, auf den er sich dank Cyberpunk 2.0 ganz besonders freut.

Samara hat das fordernde Soulslike bereits für ihren Test gemeistert und spielt jetzt zur Entspannung Baldur's Gate 3 weiter, das ihr außerordentlich gut gefällt. Als Horror-Fan will sie sich aber auch Ad Infinitum anschauen, das die Tage über erschienen ist.

2:19 Resident Evil 4 Remake - Der Seperate Ways-DLC erscheint schon nächste Woche

Auch bei Hannes geht es mit Baldur's Gate 3 weiter, wo er mit seinem Paladin "aus Versehen" den Eid gebrochen hat. Als großer Fan von Retro-RPGs wird aber auch weiter Sea of Stars gezockt und den gestern veröffentlichten Battle Royale-Modus von F-Zero will er sich auch mal anschauen.

Basti ist hier schon einen Schritt weiter und hat seine ersten Rennen in F-Zero 99 beendet. So wirklich überzeugt ist er vom Modus aufgrund der recht geringen Rundenanzahl und den seltenen Gran Prix-Events aber noch nicht.

Weniger kompetitiv geht es bei Linda zur Sache, die zur Entspannung einmal mehr in Stardew Valley zurückkehrt.

19:41 Warum ich übrigens schon 1300 Stunden in Spelunky 2 versumpft bin, erzähle ich Geraldine im GS Talk.

Während sich Mary ebenfalls mit dem Ziel Baldur's Gate 3 und Final Fantasy 16 zu beenden in den Urlaub verabschiedet, hat Annika einen neuen Durchgang in Cyberpunk 2077 gestartet, indem sie mal nicht brachial, sondern schleichend und hackend vorgeht.

Und bei mir (Dennis) geht es ebenfalls nach über zweieinhalb Jahren und meiner turbulenten Testphase wieder zurück nach Night City und den neuen Distrikt Dogtown. Ich bin ja sehr gespannt, ob ich mich nach all den Neuerungen seit Release überhaupt noch in Cyberpunk zurechtfinde.

Was ich hier im Artikel übrigens nie erwähne, da es schon so zu Gewohnheit geworden ist: Ich zocke tatsächlich seit drei Jahren Spelunky 2. Warum das Ganze, hab ich Kollegin Geraldine im Talk-Video oben verraten.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!