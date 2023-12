Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Annika, die auf ihrem Steam Deck weiter Coral Island zockt, das auf Valves Handheld abseits kleiner Ruckler übrigens richtig gut läuft und für sie das perfekte Spiel für die Plattform ist.

Basti schwingt sich hingegen weiterhin mit Miles und Peter durch New York. Eigentlich wollte er Spider-Man 2 schon vergangene Woche platinieren, so ganz ist sein Plan aber nicht aufgegangen. Das könnte aber auch daran liegen, da er frisch sein Steam Deck OLED bekommen hat und von Ori and the Will of the Wisps auf dem neuen Bildschirm komplett begeistert ist.

Warum Coral Island zurecht in aller Munde ist, erfahrt ihr übrigens im Video von Geraldine und Natalie:

29:02 Mehr als Stardew Valley! Coral Island ist zurecht DER aktuelle Steam-Hit!

Während es für Linda in Roots of Pacha in die Steinzeit geht, schnappt sich Rae ebenfalls Coral Island, das nach einem jüngst veröffentlichten Patch jetzt übrigens auch auf Xbox besser läuft! Chris hat Rae zudem mit dem Zombie-Modus aus Modern Warfare 3 angefixt, der ihr erstaunlich viel Spaß macht.

Apropos Chris: Unser Tech-Experte hat jüngst die einzig richtige Entscheidung gefällt und mit Alan Wake 2 angefangen. Sein Zwischenfazit: "Absoluter Atmo-Kracher und der Soundtrack scheppert auch wieder wie Sau." Recht hat er!

Gewaltig scheppern tut's am Wochenende auch bei Samara, die sich jüngst den Luxury-DLC für House Flipper gekauft hat und ihre virtuelle Bude mit dem Vorschlaghammer bearbeitet. Zudem wird weiter It Takes Two und The Last Faith gezockt.

House Flipper. Für alle, die auch virtuell gerne ihre Bude aufräumen.

Bei Hannes wird eines der mittlerweile besten Xbox-Spiele der vergangenen Jahre zusammen mit dem Bruder im Koop gedaddelt. Die Rede ist von Grounded, wo er gerade ein Unterwasser-Teichlabor von übergroßen Feinden befreit hat. Für mehr Entspannung wird im Wechsel Roots of Pacha und Coral Island auf dem Steam Deck gespielt.

Und dann kommen wir zu mir (Dennis), der in seiner bevorstehenden Urlaubswoche als letzter Mensch auf diesem Planeten mit Baldur's Gate 3 anfangen will. Sollte das RPG trotz all der Euphorie in den vergangenen Monaten nicht zünden, wird Dragon's Dogma auf meinem frischen Steam Deck installiert. Vielleicht vergeht so die Zeit bis zum Release der Fortsetzung ja schneller.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, ganz viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.