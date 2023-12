Was zockt ihr am Wochenende? Wir bringen unsere neuen Steam Decks an ihre Grenzen

Dieses Wochenende müssen vor allem die Steam Decks einiges leisten.

So langem neigt sich das Jahr dem Ende zu und die dicken Releases sind rum. Das macht sich auch in der Wahl unserer Wochenend-Games bemerkbar. Dieses Mal haben wir einen wilden Mix parat, was die Spiele angeht. Bei der Hardware unserer Wahl sind wir uns dafür umso einiger.

Aber hier geht es weniger ums uns, sondern mehr um euch: Neben unseren Tipps wollen wir vor allem wissen, was euer Spielewochenende zu bieten hat. Verratet uns in den Kommentaren, was ihr die Tage zockt!

Das spielt die GamePro-Redaktion

Diese Woche starten wir mit Chris, der sich vorgenommen hat ganz tief in RoboCop: Rogue City abzutauchen. Er hat schon kurz reingeschaut und war vom harten Gunplay und der hübschen als auch zerstörbaren Umgebung sofort angefixt

Rae versinkt ebenfalls – wie könnte es auch anders sein – in einem Ego-Shooter. Dieses Mal will sie sich in die neue Map von CoD Warzone einarbeiten. In Coral Island wird sie dieses Wochenende außerdem die 100-Stunden-Marke knacken, sofern sie denn nicht zu sehr von Hades aufgehalten wird. Das hat sie sich zur Feier ihres neuen Steam Decks mit OLED-Display nämlich ein weiteres Mal gegönnt.

Hier seht ihr das neue Steam Deck OLED nochmal in voller Pracht:

0:37 Handheld-Überraschung: Das Steam Deck bekommt ein OLED-Upgrade

Hannes wird sich ebenfalls weiter Coral Island widmen, aber auch Roots of Pacha. Dieses Wochenende geht’s in den beiden Farm-Sims besonders romantisch zu, da zwei Hochzeiten anstehen. In Roots of Pacha ist Illoe seine Auserwählte, in Coral Island steht die Entscheidung allerdings noch an: Alice und Lily? Wen würdet ihr wählen?

Roots of Pacha steht auch bei Linda auf dem Programm, allerdings noch ohne das die Hochzeitsglocken läuten. Sie ist eigenen Aussagen nach “super ineffizient” und kümmert sich nur um ihre Felder.

Das neue Steam Deck OLED hat es auch Dennis angetan, der darauf weiter Half-Life spielt – natürlich ohne an den Abgasen des Lüfters zu schnuppern. Was wir damit meinen, lest ihr hier:

Zusätzlich zockt Dennis schon das Remaster von The Last of Us Part 2, das am 19. Januar 2024 erscheint.

Und um noch ein bisschen beim Steam Deck OLED zu bleiben: Das gute Stück ist nun auch bei Samara eingetrudelt. Da wird natürlich erst einmal alles mögliche installiert und ausprobiert. Von Dark Souls Remastered über House Flipper 2 bis hin zu GTA 5.

Unser lieber Max hingegen hat sich endlich an Kena: Bridge of Spirits gesetzt und bereut es nicht. Myki hat sich derweil aus Vorfreude auf Monster Hunter Wilds an Monster Hunter Worlds gesetzt. Zwischendurch wird aber im Koop auch Remnant 2 und der neue Free2Play-Shooter The Finals gezockt, der seit den Game Awards verfügbar ist.

1:50 The Finals: Ab heute könnt ihr den Shooter mit Level-Zerstörung spielen

Eleen hat dafür Alan Wake 2 endlich auf 100 Prozent durchgespielt. Passend dazu gibt sie Control nochmal eine Chance, das im gleichen Universum spielt. Zum Release wurde sie irgendwie nicht so richtig warm mit dem Titel. Dieses Mal ging es dafür umso schneller.

Basti macht sich derweil weiter auf Trophäen-Jagd. Dieses Wochenende soll Marvel’s Spider-Man 2 endlich platiniert werden, auch wenn Venom für ihn eine Nullnummer ist. Musikalische Einlagen gibt er zudem in Fornite Festival zum Besten. Darf’s ein bisschen Gangnam Style sein?

Und ich (Annika) werde auch etwas Fortnite spielen, allerdings den Lego-Modus. Survival und Lego sind einfach zwei Dinge, die ich sehr mag und daher eine perfekte Kombi abgeben. Zusätzlich werde ich aber auch als Kapitänin meine Segel hissen und mich in der Closed Beta zu Skull & Bones in Seeschlachten stürzen. Mal schauen, was Ubisoft nach all den Verschiebungen daraus gebastelt hat.

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende! Bleibt gesund und viel Spaß beim zocken.