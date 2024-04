Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag geht es darum, welche Spiele uns, vor allem aber euch, aktuell beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrate ich euch heute, was bei mir neben dem Gaming noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion der GamePro

Starten wir mit Hannes, der übers Wochende erneut komplett in Dragon's Dogma 2 versinkt. Als riesen Fan des Vorgängers hat er seine Fighter-Vocation mittlerweile aufs höchste Level gebracht und will nun schauen, wohin für seinen Erweckten die Reise geht.

Weiter geht's mit Myki, die sich ganz frisch Disney Dreamlight Valley aus dem Game Pass gefischt hat und bereits voll in der Lebenssimulation versunken ist. Die Switch wird auch rausgeholt und weiter Pentiment gespielt, das ihr allein vom Grafikstil schon super gefällt.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Dennis, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Ich wollte mir Disney Plus eigentlich nur für Sand Land holen und hab mich dann doch vom Hype um Shogun anstecken lassen. Habe bislang zwar erst zwei Episoden geguckt, aber die waren wirklich gut. Hört: Bin ja so gar kein Podcast-Hörer, bin aber doch zufällig über Edeltalk von Papaplatte und Reeze gestolpert. Interessante Gäste und die beiden verbreiten einfach gute Laune. Liest: Den Manga von Sand Land. Ihr merkt's schon, da will sich jemand besonders gut auf das Spiel vorbereiten. Spielt: Under the Waves, das kleine atmosphärische Tauch-Abenteuer, das übrigens mittlerweile auf PS5 ohne Probleme läuft. Sehr zu empfehlen, schaut da gerne einmal in den Test von Samara rein, wenn ihr mehr wissen wollt.

Wo wir gerade bei Samara sind. Meine Kollegin hat sich im Urlaub frisch in Dragon Age Inquisition verliebt und hat schon fast das Ende der Geschichte erreicht. Aktuell wird das aber noch hinausgezögert und sämtlicher Nebenkram gemacht – was in Inquisition ja bekanntlich sehr lange dauern kann.

Eleen will die freien Tage über in 13 Sentinels: Aegis Rim reinschnuppern, nachdem sie unter anderem von Hannes so viel Gutes über das Spiel gehört hat.

Warum es für unseren Chefredakteur DAS Story-Highlight in 2020 war, könnt ihr hier nachlesen:

13 Sentinels: Aegis Rim Vom besten Spiel 2020 habt ihr vielleicht noch nie gehört von Hannes Rossow

Nachdem Sons of the Forest vor wenigen Wochen aus dem Early Access geschlüpft ist, hat sich Annika ihren Bruder geschnappt und ist mit ihm zusammen im Koop über die Insel gezogen – was bislang auch durchaus Laune macht. Nachdem sie Virgina rekruitiert haben, geht's auch endlich den aggressiven Kannibalen an den Kragen.

An der Stelle übrigens der Hinweis, dass wir bis Sonntag live von der CAGGTUS senden. Bis 19 Uhr läuft unsere FYNG Show:

Wo wir gerade bei der CAGGTUS sind. Da Rae am Samstag um 13 Uhr über Dragon Age redet, will sie heute Abend nochmal in Inquisition reinspielen, um ein wenig in Stimmung zu kommen. Ansonsten will sie natürlich auch die frisch gestartete Season 3 von Warzone zocken.

Und das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und genießt die freie Zeit!