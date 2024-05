Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Hannes hat ein Spiel aus Hamburg für sich entdeckt. Na, kommt ihr drauf?

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrate ich (Dennis) euch heute, was bei mir noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich will ich auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion der GamePro

Los geht's mit Samara, die Dragon Age von hinten aufräumt. Nachdem sie zuletzt voller Begeisterung Inquisition bis in den letzten Winkel erkundet hat, geht's jetzt mit DA: Origins weiter.

Tobi schnappt sich hingegen mit Balatro einmal mehr seinen bislang größten Überraschungshit des Jahres, in den er die Tage über eigentlich nur kurz mal wieder reinzocken wollte. Da es allerdings seit seiner letzten Session so einige Neuerungen in den Roguelite-Deckbuilder geschafft haben, wird am Wochenende fröhlich weitergezockt.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrate ich (Dennis) euch, was mich abseits von Videospielen noch so alles unterhält. Sieht aktuell ziemlich viele YouTube-Formate rund ums Thema Fußball. Allen voran die Jungs von Calcio Berlin, die aktuelle Themen locker flockig und kompetent aufarbeiten. Aber auch das Themenfrühstück von 11 Freunde, den Kanal von Manu Thiele und natürlich Bohndesliga. Die EM kann kommen! Hört noch immer den prasselnden Regen auf den Klamotten, der mich in meinem langen Wanderurlaub von Porto nach Santiago in Nordspanien ein wenig zu oft begleitet hat. Auf X gibt's ein kleines Reisetagebuch, wer mehr wissen möchte. Liest sich seit Tagen quer durch Entwickler-Kommentare zu den Xbox-Studioschließungen, um zu verstehen, was nur schwer zu verstehen ist. Kommende Woche mehr in einem Kommentar zur aktuellen Lage. Spielt seit gestern Animal Well, das ich den Metroidvania-Fans unter euch nur empfehlen kann, da es erfrischend anders ist – mehr zum Spiel gibt's hier. Zudem hab ich nochmal Hi-Fi-Rush rausgekramt, weil's einfach ein fantastisches Spiel ist, das einen zweiten Teil verdient gehabt hätte. Ja nun ... Aus aktuellem Anlass nochmal die Erinnerung Hi-Fi Rush zu zocken, weil's einfach gut ist.

Hannes hat sich gerade ein ziemlich gutes Spiel aus Hamburg aus dem Game Pass gefischt. Und das, obwohl er eigentlich gar kein Fan von Sci-Fi-Dogfights ist. Die Rede ist natürlich von Everspace 2, das übrigens im Gegensatz zum Erstling kein Roguelite ist. Sterbt ihr, geht's einfach am vorherigen Checkpoint weiter.

Voll und ganz ein Roguelite ist Marys und Raes Spiel. Bei den beiden wird nämlich fleißig Hades 2 gespielt, das ja jüngst im Early Access auf Steam gestartet ist – und bereits jetzt verdammt gut ist:

Annika ist derweil weiter mit Kingdom Come: Deliverance beschäftigt und hat aus Heinrich mittlerweile einen gestandenen Ritter gemacht, während Basti ebenfalls in Animall Well versumpft ist. Vor allem die Atmo hat's ihm angetan und auch, wie gut und frisch die Metroidvania-Mechaniken ineinander greifen.

Da der Rest der Truppe sich den Brückentag freigenommen hat, war's das heute von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und viel Spaß beim Zocken!