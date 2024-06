Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Tobi schnappt sich die neue Switch-Version von Luigi's Mansion 2.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch heute Rae, was bei ihr noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich will ich auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Neue Spiele, die uns gerade beschäftigen

Los geht's mit Tobi, der sich die jüngst erschienene Neuauflage von Luigi's Mansion 2 schnappt. An das Original auf dem 3DS hat er nämlich kaum noch Erinnerungen.

Bei Samara steht nach ihren turbulenten Testtagen mit Elden Ring ein wenig Kontrastprogramm an. Gespielt wird nämlich Bo: Path of the Teal Lotus. Das an die Ori-Spiele erinnernde Metroidvania erscheint Mitte Juli und ob's ihr gefällt, dazu bald mehr.

1:02 Dieser Plattformer erinnert uns enorm an die Ori-Spiele - mit dem Stil vom PS2-Hit Okami

Als Tester hat sich auch Kevin Bo: Path of the Teal Lotus geschnappt, der sich nebenbei aber auch noch durch Elden Ring kämpft, um in absehbarer Zeit das DLC-Gebiet zu erreichen.

Schon deutlich weiter im FromSoft-Spiel ist Max, der jüngst den Endboss von Shadow of the Erdtree erreicht hat und jetzt am Wochenende beim viel zitierten "schwersten Souls-Boss überhaupt" sein Glück versucht.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Rae, womit sie sich abseits der Arbeit beschäftigt: Sieht: Ich war neulich im Kino und habe mir Furiosa angeguckt, den ich so gut fand, dass ich mit der Idee liebäugle, nochmal ins Kino zu gehen. Bonus: Im Kino ist es oft auch kühl, was bei den aktuellen Temperaturen sehr verlockend ist. Liest: Nettle & Bones bei T. Kingfisher, über deren tolle Horrorbücher ich schon hier gesprochen habe – hab sie euch unten verlinkt. Ich habe die Autorin erst dieses Jahr für mich entdeckt, bin aber absolut begeistert! Sie sind wunderbar geschrieben, haben originelle Ideen und sind schön schaurig - auch im Sommer! Mehr zum Thema Passend zum Pride Month: 8 fantastische Buchempfehlungen von Marylin Marx Hört: Viel das neue Album von Xana (The Sex Was Good Until It Wasn't) und wieder Spanish Love Songs, weil ich nächste Woche auf ihr Konzert gehe. Das zweite von ihnen dieses Jahr für mich, was ich vorher noch nie gemacht habe! Spielt: Viele der Community-Spiele bei Fortnite, weil ich die Kreativität der Fans da super finde! Außerdem ist gerade Steam Sale und ich versuche, die Anzahl der Spiele in meinem Warenkorb (22) zu reduzieren. So viele spannende Spiele und so wenig Zeit ... Furiosa will international nicht so richtig zünden. Rae ist jedoch großer Fan und überlegt erneut reinzugehen.

Frisch vom Pile of Shame geholt

Nachdem Hannes die Tage über den Bohrinsel-Horror in Still Wakes the Deep überstanden hat – fand er übrigens trotz leichter Überlänge sehr spannend und gut gemacht – hat er sich jetzt Moonstone Island geschnappt, das nach der PC-Version aus 2023 frisch auf der Switch gelandet ist. Bislang gefällt ihm der Mix aus Pokémon und Stardew Valley richtig gut.

0:54 Pokémon und Stardew Valley auf fliegenden Inseln: Moonstone Island kommt 2024 auf die Switch

Basti will zwar heute nochmal im Steam Summer Sale stöbern und hat bereits Lil Guardsman und Minishoot Adventures ins Visier genommen, vom seinem Pile of Shame will er aber auf jeden Fall Psychonauts 2 kramen.

Klassiker, die wir gerade zocken

Linda hat die Lust auf alte Pokémon-Spiele gepackt, weswegen sie sich die Crystal-Edition für ihren Nintendo 3DS geschnappt hat.

Und das war's in dieser Woche von uns. Bei mir steht die große Wohnungsrenovierung und die EM an, von daher wirds nichts mit Zocken. Habt ein schönes Wochenende und ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen.