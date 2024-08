Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eleen hat 9 Jahre nach Release das Ende von The Witcher 3 erlebt und stürzt sich jetzt in die Addons.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch heute Tobi, wie seine Freizeit abseits des Gamings aussieht.

Und natürlich will ich auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Neue Spiele, die uns gerade beschäftigen

Los geht's mit Kevin, der vor dem Release am 08. August schon einen Blick in Cat Quest 3 werfen darf. Ob das tierische Action-Adventure was taugt, wird er euch dann natürlich die Tage über verraten.

Rae will hingegen auf den Helldivers 2-Zug aufspringen und den tollen Koop-Shooter am Wochenende zusammen mit ihren Liebsten zocken. Zudem wird mit Mary Don't Starve Together gespielt.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Tobi, was ihn neben Videospielen noch so alles beschäftigt: Sieht: zum mittlerweile dritten Mal alle Staffeln von "Der Pass". Eine meiner absoluten Lieblingsserien, die einfach in jeglicher Hinsicht meinen Geschmack trifft. Absolute Empfehlung für Thriller/Krimi-Fans! Hört: passend zum heißen Wetter diverse Summer- und Raggae-Playlisten auf Spotify. Ganz aktueller Ohrwurm: "Sunshine Reggae" von Laid Back. Liest: in den nächsten beiden Urlaubs-Wochen hauptsächlich vor. Meine Töchter haben schon diverse Wünsche geäußert, ganz vorn ist aber 'Jim Knopf und die Wilde 13'. Spielt: Nachdem ich letzte Woche nicht dazu gekommen bin, mal in Dungeons of Hinterberg reinzuspielen, komme ich hoffentlich im Urlaub dazu, genau wie mal wieder zu ein paar Ründchen Mario Kart 8 Deluxe. Abseits davon wird aber hauptsächlich analog gespielt. Allen voran will ich die jüngst ausgezeichneten 'Sky Team' und 'Die Magischen Schlüssel' auf den Tisch bringen. 16:06 Star Wars: Bounty Hunter im Test: So gut ist der legendäre Kopfgeldjäger-Shooter heute

Ich (Dennis) werde mir die freien Tage über das Remaster von Star Wars: Bounty Hunter als Vorbereitung auf den Test zu Outlaws schnappen – sich schonmal ein wenig mit dem Blaster warmballern kann sicherlich nicht schaden.

Wollt ihr mehr über die Neuauflage des PS2- und GameCube-Spiels wissen, hat Fritz für euch ein Testvideo gebastelt (siehe oben).

Dauerbrenner, die uns einfach nicht loslassen

Bei Myki steht weiter Elden Ring an, dass sie aktuell auf PC mit Freunden mit der Seamlees-Coop-Mod zockt. Anonsten wird sich in Monster Hunter World weiter auf den Release von Wild eingegroovt.

Alle Infos zum neuen großen Monster Hunter haben wir übrigens hier für euch zusammengefasst:

Klassiker, die wir endlich nachgeholt haben

Eleen hat sich die vergangenen Wochen mit großer Begeisterung zum ersten Mal in The Witcher 3 gestürzt und das RPG-Meisterwerk neun Jahre nach Release beendet. Keine Frage, natürlich werden jetzt die beiden Erweiterungen gezockt.

Bei Samara steht im kommenden Urlaub ein noch viel älterer Klassiker an. Nachdem sie so viel Spaß mit Astarion, Karlach und Co. hatte, will sie jetzt Baldur's Gate 2 auf dem Steam Deck noch mal zocken, das sie damals dank Computercrash nie beenden konnte - eine wirklich sehr gute Idee!

Ein legendäres RPG. Baldur's Gate 2 ist in der Enhanced Edition noch immer eine klare Empfehlung.

Und das war es in dieser Woche von uns. Habt ein fantastisches Wochenende in wohl temperierten Räumen und viel Spaß beim Zocken!