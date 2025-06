Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr – Zeit für den Was zockt ihr-Artikel auf GamePro.

Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben! Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und wer seine Switch 2 schon ergattern konnte, viel Spaß mit der neuen Konsole. Trotz großem Release-Trubel wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele bei uns aktuell in der Konsole rotieren und natürlich auch von euch erfahren, was ihr aktuell Schönes zockt.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Starten wir mit Tobi, Basti und Kevin, die gerade für den Test von Mario Kart World durchs Pilz-Königreich brettern, um euch dann spätestens Anfang kommender Woche einen finalen Eindruck vom wichtigsten Launch-Titel der Switch 2 geben zu können.

Einen Test zum Release konnten wir euch leider nicht schreiben, da die Konsole erst auf den letzten Drücker bei uns angekommen ist:

Mehr zum Thema Wir haben endlich eine Nintendo Switch 2! Das erwartet euch in den nächsten Tagen und Wochen auf GamePro.de von Chris Werian

Weiter geht's mit Linda, die gegen den Strom schwimmt und ihre alte Switch herausholt, um mit Into the Breach eines der besten Strategiespiel des letzten Jahrzehnts zu zocken.

Bei Samara werden ebenfalls ein paar Runden im neuen Mario Kart gedreht. Davon ab wird aber weiter fleißig Elden Ring Nightreign gezockt, wo sie sich mittlerweile komplett in den Spielstil der Revenant verliebt hat, ihrer liebsten Klasse im neuen Roguelike von FromSoft.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Autoplay

Max und Hannes haben derweil das RPG Tainted Grail: Fall of Avalon für sich entdeckt, das ihr euch vor allem als Fans von Skyrim unbedingt einmal genauer anschauen sollten – mehr zum Rollenspiel gibt's im Test der GameStar!

Annika wird sich am Wochenende in Fortnite stürzen, um das bald startende Live-Event am Samstag für euch im Ticker abzudecken, während sich Eleen zusammen mit Freunden durch Devil May Cry 3 ballert und solo ein wenig Red Dead Redemption 2 zockt.

Übrigens: Das Summer Game Fest decken wir natürlich heute Nacht ab 23 Uhr auch live für euch ab:

Summer Game Fest 2025: Uhrzeit der großen Hauptshow heute Abend und alle Infos im Live-Ticker von Maximilian Franke

Pokémon Purpur, das auf der Switch 2 zumindest technisch deutlich verbessert läuft, wird bei Rae gezockt, nachdem sie das Spiel zum Release schnell wieder beiseite gelegt hatte. Auch Chris wird sich den Ableger übers Wochenende vorknöpfen, damit wir euch konkrete Zahlen zu Framerate und Auflösung liefern können. Bei unserem Tech-Großmeister landet zudem Cyberpunk 2077 in der neuen Konsole.

Myki verschlägt es als Anime-Fan derweil in Rune Factory: Guardians of Azuma. Ursprünglich war der Plan weiter Nightreign im Koop zu zocken. Da jedoch das Matchmaking auf PC aktuell nicht so richtig rund läuft, muss eine Alternative her.

33:45 Neue Spiele im Juni - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Und dann kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Für mich geht's aktuell durch Kojimas Version von Australien. Als wahrlich großer Fan von Sams erster Botentour darf ich euch dann am 23. Juni erzählen, was Death Stranding 2 so alles auf dem Kasten hat.

Zudem wird meine Switch 2, nachdem sie heute endlich bei MediaMarkt gelandet ist, mit Zelda: Echoes of Wisdom eingeweiht, das ich mir nach dem Technik- und Gameplay-Update unbedingt noch einmal auf der neuen Konsole anschauen will.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, allen mit einer Switch 2 ganz viel Spaß mit der neuen Konsole und bleibt mir gesund.