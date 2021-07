Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Los geht es heute mit Hannes, der sich in der kommenden Woche in der Urlaub verabschiedet, vorher aber noch einen Koop-Playthrough mit dem famosen Rollenspiel Pillars of Eternity starten wird. Gestolpert ist er über den Titel im Xbox Game Pass, wo das Spiel wie auch sein Nachfolger verfügbar ist.

Max hat für dieses Wochenende einen besonderen Klassiker hervorgekramt. Denn The Elder Scrolls 5: Skyrim hat er nie zur Gänze gespielt und wird das in den kommenden Tagen nachholen. Einen Durchgang als Khajit hat er bereits gestartet, mal schauen, ob und wenn ja wie schnell er sich in Himmelsrand verlieren wird.

Bei Linda hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden wenig geändert, denn sie frönt weiterhin ihrem Souls-Marathon. Nachdem am letzten Samstag und Sonntag Demon's Souls auf dem Programm stand, ist an diesem Wochenende Dark Souls 3 dran.

Zelda: Breath of the Wild ist schon jetzt ein moderner Klassiker und Eleen rätselt und kämpft sich an diesem Wochenende erneut durch Hyrule, nachdem sie in der letzten Woche einen neuen Durchgang gestartet hatte. Laut ihren Angaben konzentriert sie sich dabei zunächst auf die Suche und Lösung der vielen Rätsel-Tempel, die Story steht hinten an.

Und wo wir bei modernen Klassikern sind: Irina nimmt sich am Wochenende God of War vor - das von 2018, nicht das PS2-Original. Wir sind fast ein bisschen neidisch, dass sie die vielen coolen Momente des Spiels zum ersten Mal erlebt.

Gleich zwei Spiele hat sich Annika auf ihre Wochenend-Liste gepackt. Zum einen dreht sie weiter in F1 2021 ihre Runden und versucht - wie sie sagt - "nicht Bulldozer auf der Strecke zu spielen". Daneben holt sie Far Cry 3 nach und setzt sich darin mit dem irren Vaas auseinander.

Und ich (Tobi)? Ich bin kürzlich umgezogen und werde deswegen vermutlich nicht allzu viel zum Spielen kommen, weil hier in der Wohnung noch ein bisschen was zu tun ist. Wenn aber etwas Zeit ist, werde ich vermutlich im Game Pass stöbern. Ich hab nämlich gesehen, dass dort seit Kurzem Tropico 6 verfügbar ist, was ich immer schon mal ausprobieren wollte.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und habt ganz viel Spaß mit euren Spielen.