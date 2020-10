Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Die Woche neigt sich dem Ende entgegen und wie gewohnt wollen wir euch verraten, was wir aka die GamePro-Redaktion die freien Tage über spielt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Beginnen wir mit Basti, der zwar wenig mit den Dynasty Warriors-Spielen und Zelda: Breath of the Wild anfangen kann, dafür aber umso mehr Spaß mit der kostenlosen Demo von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung hat. Scheinbar holt die BotW-Vorgeschichte dank spaßigem Gameplay also auch Leute ab, die mit der Art Spiel zuvor nur wenig anfangen konnten. Als zweites Spiel hat sich unser Volo den Cyberpunk-Slasher Ghostrunner ausgesucht. Hattet ihr Gefallen an Mirror's Edge oder Hotline Miami, könnte das Spiel etwas für euch sein.

Bei Kollege Hannes soll es zu Halloween ein Horrorspiel sein, und zwar ein richtig gutes. Welches Spiel könnte da besser passen als das Remake von Resident Evil 2, das zum Besten vom Besten aus dem Genre zählt.

Tobi hingegen schnappt sich das Spiel, mit dem er bereits die letzten Wochen eine Menge Spaß hatte: Mit Gears Tactics landet der Rundentaktik-Ableger und das Prequel der Gears of War-Reihe in seiner Xbox Series X.

Linda, Max und Rae haben am Wochenende hingegen weiter ihren Spaß mit Call of Duty Warzone und Destiny 2. Während in der Warzone seit wenigen Tagen Halloween gefeiert wird, geht es in Destiny 2 bald auf ins Beyond Light-Addon.

Und ich (Dennis) werde mir am Wochenende mit Dirt 5 und dem Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit gleich zwei Rennspiele anschauen. Kommende Woche erfahrt ihr dann, welches Spiel besser abschneidet.

Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund und munter.