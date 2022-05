Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Geschafft, Wochenende! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von der GamePro-Community wissen, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das zockt die Redaktion

Starten wir mit Max, der sich am Wochenende eine Horrorperle aus dem vergangenen Jahr schnappt. Gespielt wird das morbide Little Nightmares 2, das im Vergleich zu seinem Vorgänger nochmal einige nette Neuerungen parat hält.

Eleen hingegen schleicht oder vielmehr hüpft sich weiter wild durch Horizon Forbidden West. Wie wild, das könnt ihr im Artikel zu ihrer recht ungewöhnlichen Klettermethode nachlesen:

16 2 Wilde Kletterei Eleen macht Aloy zu einem Skyrim-Pferd

Tobi wird sich an diesem Wochenende zusammen mit Kai in den Koop-Shooter Evil Dead stürzen und Jagd auf die Armeen der Untoten machen. Den Test der beiden findet ihr dann in der kommenden Woche auf GamePro.

Bleibt dann noch Zeit, schnappt sich Tobi wie der Rest der Redaktion endlich Rogue Legacy 2, das uns wie kein zweites Indiespiel aus diesem Jahr bislang bei Laune hält.

Auch Hannes wird am Wochenende weiter mit seinen ritterlichen Ahnen im Roguelite durch die Burg hüpfen, will sich aber auch ein Open World-Spiel von Ubisoft schnappen, nämlich Immortals: Fenyx Rising.



Bei mir (Dennis) wird es am Wochenende wohl Eiyuden Chronicle: Rising, in das ich die Tage über schon reingespielt habe und das zumindest beim Anspielen einen sympathischen Eindruck hinterlassen hat. Am meisten hält mich das Spiel aber aufgrund seines eher ungewöhnlichen Stils als Sidescroller-Action-RPG bei Laune. Einfach, weil ich die Art von Spiel schon länger nicht mehr gespielt habe.

Ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende, viel Spaß mit euren Spielen und habt eine gute Zeit.