Was zockt ihr am Wochenende? Wir zocken ein Spiel, auf das wir seit Jahren warten

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Heute fangen wir mit Chris an, der sich unter der Woche die Ports von Red Dead Redemption für euch vorgeknöpft hat und am Wochenende mit Bloodborne eines seiner liebsten Spiele zockt – und zwar mit Mods. Was bei dem Experiment herauskommt, das erfahrt ihr dann bald in seinem Artikel.

Weiter geht's mit Hannes, der weiter mit Dave the Diver und Baldur's Gate 3 beschäftigt ist – verständlich, beim immensen Umfang des Larian-RPGs. Und wo wir gerade schon beim Spiel der Stunde sind – das im GameStar-Test übrigens die höchste Wertung aller Zeiten abgestaubt hat. Auch Rae will weiter mit ihrem Barden im RPG versinken.

1:08 The Cosmic Wheel Sisterhood - Das wunderschöne Tarot-Abenteuer im Trailer

Doch damit nicht genug. Rae will sich die freien Tage über auch Book of Hours schnappen, das jüngst auf Steam erschienen ist. Auf das neue Rollenspiel der Cultist Simulator-Macher freut sie sich schon seit Jahren.

Während Annika ebenfalls in Baldur's Gate 3 versumpft, will Samara erneut das Hexenspiel The Cosmic Wheel Sisterhood durchzocken, das ihr oben im Trailer seht und das auf Metacritic gerade Traumwertungen einheimst. Was euch hier genau erwartet, erfahrt ihr am Wochenende in ihrer ausführlichen Spielvorstellung zum jüngst erschienenen Geheimtipp.

Auf Book of Hours freut sich Rae schon seit Jahren und jetzt kann sie es endlich zocken.

Da der Rest der Crew im Urlaub ist, kommen wir schon zu mir (Dennis). Über eines meiner Spiele darf ich euch zwar erst kommende Woche berichten, aber da gibt es noch ein zweites. Ihr ahnt es vielleicht, bei mir geht's ab ins Weltall. Starfield ist gestern bei mir angekommen. In zwei Wochen darf ich euch dann verraten, ob bald das nächste Rollenspiel-Meisterwerk erscheint.

Das war es von uns. Habt ein paar fantastische Tage und wie immer ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen.