Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Basti, der wie viele aus der Redaktion voll im Alan Wake 2-Fieber ist. Da Basti bereits während unserer Testphase zocken konnte, nähert er sich schon dem Ende des Horrortrips und ...ist weiterhin begeistert! Im Anschluss geht's bei ihm mit Spider-Man 2 weiter, das er als großer Fan der Vorgänger bislang klasse und vor allem richtig abwechslungsreich findet.

Tobi will auch mit Alan Wake 2 durchstarten – und zwar als erster von uns auf der Xbox. Der Key der Series-Version ist heute endlich eingetrudelt und so können wir euch kommende Woche im finalen Testurteil sagen, wie es hier aus technischer Sicht ausschaut.

Tobis Brettspiel-Empfehlung

Ansonsten wird bei unserem "Herr der Brettspiele" natürlich wieder analog gezockt. Diesmal hat er aus seinem mächtigen Regal "Arche Nova" gezogen, wo jüngst die erste Erweiterung "Wasserwelten" samt Aquarien und neuen Aktionskarten eingetrudelt ist. Hier ein Blick auf's Spiel:

Während Linda bei Spider-Man 2 weiter versucht sich auch noch den letzten Anzug für Miles und Peter zu schnappen, wird bei Rae Darkest Dungeon 2 gezockt. Als großer Fan vom Erstling hat sie auch der zweite Teil des düsteren und gnadenlosen Roguelikes direkt gepackt.

Für Samara geht's natürlich am Wochenende zurück nach Bright Falls. Als riesen Fan von Alan Wake ist der Nachfolger auch für unsere Horrorexpertin bislang das Spiel, für das sich die lange Wartezeit von 13 Jahren mehr als gelohnt hat.

Auch Eleen, die erst kurz ins Mystery-Adventure reinspielen konnte, ist von der Atmo und den "wunderschönen cheesy Dialogen" schon sehr angetan und will die freien Tage über unbedingt weiterzocken.

1:55 Alan Wake 2: Der finale Trailer zum Launch am Freitag ist da!

Mary will, nachdem sie mit ihrer Friseurin ausführlich über The Elder Scrolls Online gequatscht hat, weiter WoW zocken. Mit Slay the Princess hat sie sich passend zu Halloween zudem eine Horror-Visual Novel für PC herausgesucht, die nicht nur auf Steam hoch gelobt wird, sondern auf Metacritic aktuell bei einer 90 steht. Falls ihr also noch einen Gruseltipp für die kommenden Tage braucht, das Spiel könnte was für euch sein.

Und bei mir (Dennis) geht's natürlich ebenfalls mit Alan Wake 2 weiter, damit ich kommende Woche meine finalen Eindrücke in den Test schreiben kann und das Spiel auch eine Wertung bekommt. Das als kleiner Ausblick: Nach meinen 15 Spielstunden wurde das Spiel nicht schlechter und es kann sehr gut sein, dass die magische 90 auch bei uns fällt.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!